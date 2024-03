L’Energee3 a Piacenza. Una sfida proibitiva

Sono numerose le squadre della nostra provincia che scendono in campo stasera nei vari campionati di volley.

Serie C femminile. Impegno terribile per l’Energee3 Giovolley (3 punti), di scena alle 21 a Piacenza contro la Bft Burzoni (32), tra le squadre di maggior valore del girone A.

Serie D maschile. Nel girone A si giocano due gare di differente qualità tra le quali una stracittadina: alle 21, alla palestra Moro, il Volley Tricolore (9) attende Pieve (28), con gli ospiti nettamente favoriti, ma in caso di derby, mai dire mai. Gara più equilibrata dovrebbe essere quella di Scandiano, in cui la formazione locale (37) ospita alle 21,15, al Campogrande di via Longarone, il Circolo Inzani Parma (29). Domani, invece, si gioca solo nel girone B, alle 19,30 tra Pallavolo Soliera (9) e BRV Almet (31).

Serie D femminile. Tutto in campo oggi il girone A, con la gara clou alla palestra Pertini alle 21. La Vaneton Limpia (28) (in foto il libero Anna Fabbi) ospita la capolista che sta uccidendo il campionato, il Circolo Minerva Parma (46). Sempre alle 21, ma alla palestra ex Artigianelli, la Reggiana Pallavolo Femminile (3) prova a superare il Piacevolley (10) che ha valori non poi così lontani. Volley Piacenza (10)-L’Arena (20) si gioca alle 21, stesso orario a Podenzano nel confronto tra la seconda e la terza, in Sangio (32)-Fortlan Dibi (30). Nel girone B, Marano (40)- Everton (6) alle 21,30 con poche speranze per le ospiti; sempre alle 21,30 a Villanova di Modena, Pol. 4 Ville (18)-Renusi Fabbrico (28). Due belle partite sono in programma domani, in particolare il derby alle20,30 tra Ama San Martino (26) e Saturno Guastalla (34).

Chiude il programma una impegnativa trasferta della Poliespanse Correggio, seconda con 40 punti, che gioca a Maranello (27) alle 18,30.

Claudio Lavaggi