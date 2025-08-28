"L’energia condivisa è un diritto. Si punti sulla produzione locale"

Paolo Burani, consigliere regionale reggiano di Avs, cosa ne pensa del dibattito sull’agrivoltaico in provincia?

"Il dibattito sugli impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici sta tornando con forza, dopo i casi di Sant’Ilario e oggi di Scandiano. È giusto dirlo chiaramente: la transizione energetica è una priorità assoluta, ma non può trasformarsi in una nuova forma di speculazione che consuma paesaggio e suolo agricolo".

Lei è presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità in Regione: è d’accordo con la posizione del sindaco di Scandiano?

"Nasciuti ha espresso con chiarezza un punto che condivido pienamente: non diciamo no alle rinnovabili, ma diciamo sì a quelle giuste. Quelle che nascono sui tetti, sugli edifici industriali, sulle aree già compromesse. Quelle che sanno coniugare energia pulita e continuità della produzione agricola. Quelle che restituiscono valore e benefici alle comunità locali, non ai grandi fondi finanziari che arrivano da fuori e si prendono la ricchezza del territorio. Esiste già, peraltro, uno strumento utile: la deliberazione assembleare 125/2023, che specifica i criteri localizzativi per favorire la diffusione del fotovoltaico tutelando paesaggio e suoli agricoli. Una base importante, ma senza una cornice normativa nazionale solida i Comuni resteranno esposti a progetti calati dall’alto".

È quello che sostiene l’assessore regionale Mammi.

"Esatto. Servono regole chiare e un decreto nazionale che manca da troppo tempo. L’assenza del governo Meloni sta creando un vuoto che rischia di lasciare campo libero a impianti privi di ricadute positive per i cittadini. Se guardiamo all’intero fabbisogno energetico italiano, le rinnovabili coprono appena il 20%. Ma nella produzione elettrica si sale al 45% nel 2023. È un dato che ci dice due cose: che la strada è possibile, ma che non possiamo permetterci di farlo consumando suolo fertile. L’unica energia davvero pulita resta quella che non consumiamo".

Sulla ‘giustizia energetica’ qual è il punto vero per lei?

"Chi governa l’energia e chi ne trae beneficio? Oggi milioni di famiglie vivono in povertà energetica. L’energia prodotta localmente già oggi circola nei quartieri come bene comune. Eppure viene trattata come una commodity da tassare. È un paradosso che dobbiamo superare: l’energia condivisa deve essere riconosciuta come diritto di cittadinanza, libera da oneri impropri. La Regione vuole farsi promotrice di questo cambio di paradigma: pensare localmente, produrre localmente, condividere localmente. L’energia non è un privilegio, ma un diritto".

pa. ros.