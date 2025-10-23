L’energia di Jaylen, la classe di Kwan. Una ricetta perfetta per la Coppa

Jaylen BARFORD (17 minuti, 5/7 da 2, 2/3 da 3, 0/1 ai liberi 6 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 3 assist, 16 punti) La sua energia è il piatto principale della gustosa cena che l’Unahotels prepara al suo pubblico. Segna i canestri che servono a far capire al Bashkimi che l’impresa europea dovranno cercarla da un’altra parte. Voto 7
Tomas WOLDETENSAE (26 minuti, 2/6 da 2, 1/6 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 1 stoppata, 8 punti) Mette insieme un buon minutaggio per entrare sempre di più nei meccanismi della squadra, copre sui due lati del campo con sicurezza. Voto 6.5
Troy CAUPAIN (23 minuti, 2/3 da 2, 1/4 da 3, 2 rimbalzi, 2 perse, 5 assist, 7 punti) Serata da minimo sindacale al fine di preservare la sua solidità per impegni più probanti. Finchè c’è partita però è concentrato e volitivo. Voto 6.5
Bryson WILLIAMS (22 minuti, 3/4 da 2, 0/1 da 3, 5 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 2 stoppate, 6 punti) Una serata per prendere fiducia, mostrare i muscoli e lavorare con perizia. Voto 6.5
Jamar SMITH (14 minuti, 1/1 da 2, 3/4 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 recuperata, 4 assist, 13 punti) Dopo diverse prestazioni incolori, il "chirurgo" torna ad operare con precisione sul parquet, con sprazzi preziosi della sua classe. Voto 6.5
Lorenzo UGLIETTI (20 minuti, 2/2 da 2, 2/2 da 3, 2 rimbalzi, 3 perse, 4 assist, 5 perse, 1 recuperata, 10 punti) Un po’ di pasticci dovuti alla foga di mettere in ritmo i compagni, ma prestazione positiva e di grande volontà. Voto 6.5
Luca SEVERINI (14 minuti, 1/1 da 2, 1/3 da 3, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 5 punti) Riprende confidenza col parquet reduce dall’influenza, alterna cose buone ad altre meno, ma si guadagna la pagnotta.Voto 6
El Hadji DEME (11 minuti, 1/2 da 2, 1/1 da 3, 1 rimbalzo, 1 assist, 1 stoppata, 5 punti) Entra a risultato acquisito, ma l’impatto è buono, l’atletismo di livello, l’intensità adeguata. Bravo. Voto 6
Jaime ECHENIQUE (10 minuti, 2/2 da 2, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 stoppata, 5 punti) Imprime un buon impatto al suo match, si fa largo sotto i tabelloni, poi si prende il meritato riposo in attesa di confronti più duri sotto le tabelle. Voto 6
Michele VITALI (20 minuti, 0/1 da 2, 3/4 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 assist, 1 persa, 11 punti) Partita da capitano di esperienza. Rimette in carreggiata la mentalità del team nell’unico, e breve, momento di rilassatezza. Voto 6.5.
Pablo ABREU (5 minuti, 0/2 da 2, 1 assist, 1 persa, 2 punti) Emozionato al debutto europeo. N.G.
Kwan CHEATHAM (17 minuti, 4/5 da 2, 2/4 da 3, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 14 punti) Assieme a Barford mette insieme gli ingredienti per cucinare il successo biancorosso. Con canestri di assoluta classe. Poi si gode la vittoria dalla panchina risparmiando energie per test più duri. Voto 7
Gabriele Gallo