L'energia di Jaylen, la classe di Kwan. Una ricetta perfetta per la Coppa
23 ott 2025
GABRIELE GALLO
Cronaca
L'energia di Jaylen, la classe di Kwan. Una ricetta perfetta per la Coppa

Jaylen BARFORD (17 minuti, 5/7 da 2, 2/3 da 3, 0/1 ai liberi 6 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 3 assist, 16 punti) La sua energia è il piatto principale della gustosa cena che l’Unahotels prepara al suo pubblico. Segna i canestri che servono a far capire al Bashkimi che l’impresa europea dovranno cercarla da un’altra parte. Voto 7

Tomas WOLDETENSAE (26 minuti, 2/6 da 2, 1/6 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 1 stoppata, 8 punti) Mette insieme un buon minutaggio per entrare sempre di più nei meccanismi della squadra, copre sui due lati del campo con sicurezza. Voto 6.5

Troy CAUPAIN (23 minuti, 2/3 da 2, 1/4 da 3, 2 rimbalzi, 2 perse, 5 assist, 7 punti) Serata da minimo sindacale al fine di preservare la sua solidità per impegni più probanti. Finchè c’è partita però è concentrato e volitivo. Voto 6.5

Bryson WILLIAMS (22 minuti, 3/4 da 2, 0/1 da 3, 5 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 2 stoppate, 6 punti) Una serata per prendere fiducia, mostrare i muscoli e lavorare con perizia. Voto 6.5

Jamar SMITH (14 minuti, 1/1 da 2, 3/4 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 recuperata, 4 assist, 13 punti) Dopo diverse prestazioni incolori, il "chirurgo" torna ad operare con precisione sul parquet, con sprazzi preziosi della sua classe. Voto 6.5

Lorenzo UGLIETTI (20 minuti, 2/2 da 2, 2/2 da 3, 2 rimbalzi, 3 perse, 4 assist, 5 perse, 1 recuperata, 10 punti) Un po’ di pasticci dovuti alla foga di mettere in ritmo i compagni, ma prestazione positiva e di grande volontà. Voto 6.5

Luca SEVERINI (14 minuti, 1/1 da 2, 1/3 da 3, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 5 punti) Riprende confidenza col parquet reduce dall’influenza, alterna cose buone ad altre meno, ma si guadagna la pagnotta.Voto 6

El Hadji DEME (11 minuti, 1/2 da 2, 1/1 da 3, 1 rimbalzo, 1 assist, 1 stoppata, 5 punti) Entra a risultato acquisito, ma l’impatto è buono, l’atletismo di livello, l’intensità adeguata. Bravo. Voto 6

Jaime ECHENIQUE (10 minuti, 2/2 da 2, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 stoppata, 5 punti) Imprime un buon impatto al suo match, si fa largo sotto i tabelloni, poi si prende il meritato riposo in attesa di confronti più duri sotto le tabelle. Voto 6

Michele VITALI (20 minuti, 0/1 da 2, 3/4 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 assist, 1 persa, 11 punti) Partita da capitano di esperienza. Rimette in carreggiata la mentalità del team nell’unico, e breve, momento di rilassatezza. Voto 6.5.

Pablo ABREU (5 minuti, 0/2 da 2, 1 assist, 1 persa, 2 punti) Emozionato al debutto europeo. N.G.

Kwan CHEATHAM (17 minuti, 4/5 da 2, 2/4 da 3, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 14 punti) Assieme a Barford mette insieme gli ingredienti per cucinare il successo biancorosso. Con canestri di assoluta classe. Poi si gode la vittoria dalla panchina risparmiando energie per test più duri. Voto 7

Gabriele Gallo

© Riproduzione riservata