Acer, l’Azienda Casa Emilia-Romagna di Reggio Emilia, è un ente pubblico economico – istituito per trasformazione con la legge regionale 242001, nato su quello che prima era lo Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari) – dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale, contabile e di un proprio statuto. Secondo il quale sono titolari di Acer la Provincia e i suoi Comuni: la prima in ragione del 20% del valore patrimoniale netto dell’azienda, gli altri per il restante 80% ciascuno in proporzione al numero dei loro abitanti, sulla base delle rilevazioni statistiche della popolazione residente. Le quote di partecipazione dei Comuni vengono aggiornati ogni tre anni dalla Conferenza degli Enti (la quota della Provincia resta invece invariata) composta dal presidente della Provincia che la presiede e i sindaci dei Comuni reggiani, i quali eleggono il presidente e nominano il consiglio d’amministrazione. Corradi – il quale percepisce un compenso di circa 36.400 euro lordi all’anno – è presidente dal 2005, il più longevo dopo il suo predecessore Adriano Catellani in carica dal ’91 al 2005.

dan. p.