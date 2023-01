L’Ente parchi sistemerà i Fontanili di Corte Valle Re

L’Ente parchi Emilia Centrale (emanazione della Regione) darà una bella sistemata ai Fontanili di Corte Valle Re, la splendida oasi di 37 ettari costellata di suggestivi canneti e specchi d’acqua, rifugio di tantissime specie di uccelli. È infatti stato deliberato che saranno effettuati degli interventi di sfalcio sulla sentieristica e alcune aree di particolare pregio, sia per garantire una comoda fruizione da parte dei visitatori che per garantire il mantenimento di alcuni ambienti; verranno abbassati i canneti in alcuni punti "panoramici"; e sarà rimessa a lucido la casetta in legno dove si trova il Centro Visite, in via Cavatorti. Il tutto dovrà essere fatto senza disturbare la stagione riproduttiva degli uccelli presenti nell’area protetta.

Intanto il consiglio comunale di Campegine ha dato il via libera ad una convenzione della durata di 10 anni proprio con l’Ente Parchi per la tutela delle acque e della biodiversità (sono presenti tantissimi anfibi come tritoni, rettili come la testuggine palustre, pesci e molluschi). Nel documento si riconosce quanto negli anni il Comune ha maturato di esperienza nell’attività gestionale, nella realizzazione di opere e di investimenti, ma anche in termini di coinvolgimento dei cittadini e delle loro associazioni, in particolare quelle ambientaliste. Un know how che "si ritiene debba essere valorizzato e costituire la base per il lavoro futuro". E si concedono gratuitamente, all’Ente Parchi, le aree di proprietà comunale nella riserva e il centro visite stesso. Comunque non ci sono costi in capo al Comune derivanti dalla sottoscrizione della convenzione. I dieci anni indicati nel documento vengono considerati un tempo "congruo in relazione alla tipologia di interventi previsti nel progetto di tutela delle acque e conservazione della biodiversità". L’amministrazione comunale campeginese è stato il gestore della Riserva naturale dalla sua istituzione fino all’approvazione della Legge regionale 62005, che attribuì le funzioni alla Provincia di Reggio. Alla soppressione delle Province stesse nel 2016, la gestione passò progressivamente alla Regione e all’Ente Parchi.

Francesca Chilloni