Lente sul bando di primario La procura apre l’inchiesta dopo l’esposto di Zonta

La procura di Reggio ha aperto un fascicolo d’inchiesta sul concorso di primario del reparto di chirurgia oncologica del Core dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. La magistratura è obbligata – per legge – ad esercitare l’azione penale e quindi ad indagare su eventuali ipotesi di reato dopo l’esposto presentato dal medico pavese Sandro Zonta, attuale primario dell’ospedale di Verbania, arrivato secondo in graduatoria. Quest’ultimo – come anticipato nei giorni scorsi dal Carlino – ha denunciato presunte irregolarità nelle assegnazioni dei punteggi che avrebbero favorito il vincitore, ossia il medico campano Massimiliano Fabozzi che si è insediato nel reparto dell’Arcispedale dal 1° marzo scorso. "Errori matematici sulle somme di ripartizione dei punteggi", che secondo Zonta annullerebbero così il divario di quattro punti tra i due. Inoltre, lo stesso medico ha raccontato nel documento di alcune presunte interferenze da parte della direttrice generale dell’Ausl Cristina Marchesi, la quale avrebbe "interrotto l’esame orale, entrando nell’aula della commissione". L’azienda sanitaria locale al momento ha preferito non fare commenti o dichiarazioni alcune sulla vicenda.

Sull’inchiesta vige il più stretto riserbo. Non è dato sapere al momento se siano state formulate ipotesi di reato nell’apertura di un fascicolo e se vi siano nomi iscritti nel registro degli indagati, ma filtra solo la conferma che l’esposto di Zonta è stato recepito dalla magistratura.

Lo stesso concorso – che si è svolto nel gennaio scorso – era finito nella bufera dopo l’insurrezione interna dei medici che avrebbero preferito vincesse il candidato reggiano Alessandro Giunta, ex direttore facente funzione dello stesso reparto (dal quale si è dimesso, ora lavora al Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti) che si è classificato terzo.

Daniele Petrone

Benedetta Salsi