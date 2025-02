Lentigione, a Pistoia il pareggio è di rigore. Cassani: "Ci è mancato un po’ di coraggio"

PISTOIESE 1 LENTIGIONE 1

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Mazzei, Polvani, Donida; Diodato (43’ st Stickler), Greselin (37’ st Grilli), Maldonado, Basanisi (14’ st Maloku), Kharmoud; Giometti (14’ st Boccia), Sparacello (43’ st Simeri). A disp. Mosti, Baragli, Cuomo, Paci. All. Villa.

LENTIGIONE (3-4-2-1): Gasperini; Lombardi (32’ st Maggioli), Capiluppi, Bonetti (38’ st Grieco); Cavacchioli, Sabba (47’ st Pari), Nappo (20’ st Battistello), Alessandrini; Nanni, Mordini (23’ st Babbi); Pastore. A disp. Pagani, Cortesi, Luppi, Cabassa. All.: Cassani.

Arbitro: Ferrara di Roma 2 (Fatati e Nappi di Latina.

Reti: Nanni (rig.) al 46’ pt, Sparacello (rig.) al 16’ st.

Note: ammoniti Mazzei, Nappo, Sabba, Maloku, Boccia, Nanni. Espulso Kharmoud al 45’ pt. Angoli 7-4. Recupero 1’, 5’

Pareggio "rigoroso" per 1 a 1 tra Pistoiese e Lentigione che comunque in chiave play-off avvantaggia le due squadre e porta il distacco dalla sesta a ben 9 punti, anche per l’incredibile sconfitta casalinga dell’Imolese contro il Fiorenzuola ultimo in classifica. La vetta, però, si allontana per le vittorie di Forlì e Ravenna. Il pareggio è stato deciso da due calci di rigore, il primo trasformato da Nanni a fine primo tempo e il secondo dal bomber locale Sparacello poco prima della metà ripresa. La prima vera occasione è al 17’ con Lombardi che a botta sicura calcia verso la porta dopo che Cecchini aveva mancato il pallone in uscita, ma sulla linea salva Mazzei di testa. Il Lenz continua il suo pressing asfissiante che non lascia respirare i padroni di casa. Al 45’ Pastore lanciato in porta viene strattonato da Kharmoud che provoca rigore e riceve il cartellino rosso. Dal dischetto trasforma Nanni. Nella ripresa succede l’opposto di ciò che si poteva prevedere con il Lenz che non riesce a prendere il sopravvento nonostante la superiorità numerica. E’ invece la Pistoiese con la forza dell’orgoglio, a schiacciare gli ospiti nella loro metà campo. Il pareggio arriva al 61’ su rigore di Sparacello, dopo un fallo di Bonetti su Diodato.

"E’ stata una situazione strana – dice mister Cassani – abbiamo fatto benissimo 11 contro 11 e tutto il primo tempo sullo 0 a 0. Passare in vantaggio, e con un uomo in più, ci ha scombinato le carte… adesso dovrò capire anch’io cosa sia successo. E dire che abbiamo fatto un bel primo tempo, ordinati e senza concedere niente agli avversari che comunque si sono dimostrati molto forti, organizzati e attrezzati per le posizioni d’alta classifica. Ci è mancato un po’ di coraggio, abbiamo smesso di muovere bene la palla e credo che siamo calati più di testa più che fisicamente; e alla fine abbiamo pure rischiato di perdere".