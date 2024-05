Lentigione, adesso non ti fermare

Fuori… i secondi, detto classico del pugilato che il Lentigione sottoscrive volentieri, visto che oggi alle 16 allo Stadio Benelli di Ravenna, in gara unica di semifinale play-off, affronta il blasonato Ravenna che nella regular season è giunto secondo. Il Lentigione di Paolo Beretti, non avendo potuto aggiungere punti nella gara con la Pistoiese non disputata per il ritiro dei toscani, è arrivato quinto e dunque nel play-off è sicuramente penalizzato. Passa il turno se vince, per affrontare in finale la vincente di Corticella – Victor San Marino, ancora in trasferta. In caso di pareggio dopo i tempi regolamentari, si disputeranno due supplementari, perdurando la parità, passa il Ravenna per la miglior classifica di regular season. La vittoria del play-off di girone (non ci sono successivi scontri con altri gironi) permetterà di stilare una classifica di tutte e nove squadre vincenti, considerando anche bacino d’utenza, utilizzo giovani, palmarès e altri elementi. Chi avrà più punti potrà salire per rinunce, fallimenti, fusioni e ritiri di squadre aventi diritto alla C.

Sui play-off di Serie D pesa anche il ricorso da parte del Forlì al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni in relazione alla gara Carpi-Forlì del 21 aprile, ma la Lega ha deciso comunque di iniziare. Il Ravenna è allenato da Massimo Gadda (ex giocatore della Reggiana anni ’90) ed è una squadra fortissima soprattutto in difesa, al punto di essere la meno battuta (13 gol) tra Serie A, B, C e D. Tra i giallorossi gioca il 19enne reggiano Mattia Marino, figlio di Roberto, eccellente hockeista degli anni ’90. Mancherà Sergio Esposito, squalificato per un turno, mentre il Lentigione lamenta l’assenza di Pari e le imperfette condizioni di Capiluppi e Battistello. c.l.