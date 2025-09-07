Lentigione e Correggese allo start: "Vogliamo partire col piede giusto"

E finalmente si parte, purtroppo con il pessimo calendario che vede oggi entrambe le formazioni reggiane di Serie D, girone D, in casa dalle 15.

Il Lentigione ospita il Crema al Levantini, mentre la Correggese attende al Borelli, in una sorta di derby, la Vis Cittadella Modena. E la cosa si ripeterà in pratica per quasi tutto questo campionato.

Lentigione Mister Ivan Pedrelli è soddisfatto del precampionato della sua squadra e così vede la gara odierna: "Il gruppo arriva molto carico a questo esordio, nonostante l’eliminazione in Coppa Italia che io ritengo ingiusta (un rigore dubbio ha dato il successo al Piacenza, mentre pareva esserci un rigore per il Lenz, ndr). In settimana abbiamo lavorato molto bene e quindi siamo pronti: vogliamo partire forte". Favoriti anche dal fattore campo? "Beh, la prima di campionato in casa è sempre un fattore positivo, perché ti dà ancor più stimoli per lavorare meglio. Sarà sicuramente un campionato duro e molto equilibrato, per cui ogni partita è fondamentale". Sempre assente il portiere Gasperini, guardia dei pali affidata a Cheli che ben ha fatto contro il Piacenza. Il Crema è considerata squadra di ultima fascia, ma sarà solo il campo a dirlo. L’allenatore è Michele Piccolo e il mercato estivo dei cremonesi si è rivolto soprattutto a calciatori dell’area lombarda.

Correggese Anche Maurizio Domizzi, tecnico dei biancorossi, è più o meno sulla stessa falsariga del collega: "Certo, fa un po’ specie affrontare la squadra che abbiamo appena eliminato in Coppa Italia ai rigori, la Vis Cittadella Modena, una squadra costruita per far bene, sicuramente complicata da affrontare. La cosa simpatica è che nel prossimo turno di Coppa Italia avremo l’Imolese e in questo caso prima la incontriamo in campionato e qualche giorno dopo in coppa. Tornando alla partita odierna, arriviamo alla partita con un mix di concentrazione e voglia di metterci in mostra. La preparazione è andata bene, a parte qualche piccolo infortunio, tra l’altro molto sfortunato. Ma chi andrà in campo, darà sicuramente tutto". Nella Vis giocano tanti atleti conosciuti nel reggiano, a partire da Sabotic, Boccaccini, Manzotti e soprattutto Formato, Caprioni e Sala. Il tecnico è un ex, Mattia Gori, e l’obiettivo dei modenesi è la parte alta della classifica, considerando le ottime individualità e un tecnico molto preciso nella preparazione delle partite.