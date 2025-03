Lentigione, la battaglia. Oggi sit-in sul ricorso

Si va verso l’annunciato ricorso in Appello, proposto dal Comitato cittadini alluvionati di Lentigione, contro la sentenza di assoluzione al processo per l’inondazione che ha provocato parecchi danni al paese, nelle prime ore del 12 dicembre 2017 a causa del cedimento di un argine dell’Enza. Secondo i cittadini, infatti, l’assenza di colpevoli per quanto accaduto risulta "una ingiustizia".

E per questo viene proposto un ricorso, che oggi dalle 14,30 viene illustrato nei dettagli e negli aspetti tecnici in una assemblea al centro sociale del paese, riservata ai firmatari del’esposto da cui si era partiti per il processo di primo grado. A illustrare tecnicamente il ricorso è l’avvocato Domizia Badodi, legale che in questi anni ha assistito il Comitato degli alluvionati di Lentigione di Brescello, presieduto da Edmondo Spaggiari. Vengono spiegate ai cittadini le ragioni del ricorso in Appello che si andrà ad affrontare. I lentigionesi che aveva partecipato al processo potranno ora aderire anche al ricorso. Ma i tempi sono stretti e occorre fare avere delle risposte nell’immediato.

La sentenza di assoluzione – arrivata in primo grado nei confronti dei tre dirigenti di AiPo indicati per le presunte carenze che avrebbero favorito l’esondazione dell’Enza senza allerta preventiva ai cittadini – ha lasciato molta amarezza e delusione non solo tra i cittadini di Lentigione, ma anche nel sindaco di Brescello, Carlo Fiumicino, che si è schierato contro la decisione del giudice. Una battaglia legale che si preannuncia ancora lunga, mentre i cittadini sperano sempre di non doversi ritrovare a fronteggiare situazioni future analoghe.

a. le.