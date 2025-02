Lentigione, le motivazioni. Assolti quadri Aipo, ecco perché: "Calamità oltre le negligenze"

Sono state depositate le motivazioni della sentenza emessa in ottobre sull’alluvione di Lentigione, processo scaturito dalle indagini sul disastro di acqua e fango in cui si risvegliò il paese nella mattina del 12 dicembre 2017, a causa dell’esondazione dell’Enza. Il giudice Giovanni Ghini aveva assolto "perché il fatto non sussiste" i tre imputati, funzionari di Aipo accusati di inondazione colposa: Mirella Vergnani, alla guida della direzione Emilia Occidentale dell’Aipo (avvocato Paolo Trombetti); Massimo Valente, in passato dirigente della zona Emilia Ovest (avvocato Giulio Garuti) e il geometra Luca Zilli (avvocato Amerigo Ghirardi). Aipo era costituto responsabile civile (avvocato Vittorio Melandri). Nella sentenza, il giudice Ghini ha analizzato il concetto di colpa e di causalità omissiva alla luce dell’imputazione, in cui si addebitava ai tre imputati non di aver creato, ma di aver mal governato il rischio Enza. La sua analisi si è poi basata sui contributi dati degli ingegneri idraulici e docenti universitari incaricati di consulenze o citati come testimoni.

LE CASSEC’è quella di dover mantenere pulite da vegetazione e detriti le traverse che convogliavano l’acqua nelle casse di espansione di Montecchio. "Questa regola esiste ed è stata oggettivamente violata": i manufatti risultavano in parte ostruiti, ma la pulizia non sarebbe comunque bastato a evitare la tracimazione. Il giudice richiama la ricostruzione di Mancini, secondo cui "le casse si riempirono all’80% e scaricarono a valle una portata di 450 metri cubi al secondo". Se invece fossero state del tutto sgombre, avrebbero mandato "400 metri cubi al secondo". Ma a Lentigione, la portata massima contenibile, nelle condizioni in cui si trovava l’argine, era di "380 metri cubi al secondo": "Visto che 400 è maggiore di 380, l’acqua esce", disse Mancini in udienza. E si riporta che pure Mignosa, nonché gli altri esperti, concordarono: "Il funzionamento ottimale della cassa - riferì - non avrebbe inciso in modo significativo sulla portata a valle e quindi sull’inondazione". Secondo il giudice, non vi fu poi dissenso tra i due consulenti del pm, Bizzarri e Mignosa: il primo, nel valutare la portata massima contenibile a Lentigione, "tenne presente sia la situazione del giorno dell’alluvione, sia quella successiva, quando la corda molle fu eliminata" e che alzò il valore a "420 metri cubi dopo il rialzo dell’argine". Ma il dato d’interesse è quello della mattina del disastro, quindi 380. "Al posto della ragionevole certezza che il comportamento alternativo lecito, cioè tenere sgombre le traverse, avrebbe impedito l’evento – conclude – abbiamo la ragionevole certezza che sarebbe stato inutile".

L’ARGINEIl secondo aspetto riguarda la manutenzione a Lentigione: "Le parti se ne sono occupate poco o niente nel dibattimento, e non è chiaro, nemmeno in astratto, come togliere vegetazione e detriti dal breve tratto di argine che collassò avrebbe potuto influire sull’eziologia sul crollo". Il giudice richiama di nuovo Mancini secondo cui "lo stato di manutenzione degli argini era buono perché non si è avuto, tra l’altro non si è avuto per quell’evento, un problema legato alla cattiva manutenzione".

BOLLETTINI E SACCHETTILa terza regola cautelare riguarda la presunta sottovalutazione dei bollettini dell’Arpae, sottovalutazione che sarebbe avvenuta durante la riunione del Ccs (Centro coordinamento soccorsi), tenuta in prefettura a Reggio alle 23 dell’11 dicembre, da cui sarebbe derivata la mancata posa dei sacchi di sabbia nel tratto di corda molle a Lentigione. Il giudice affronta la questione sotto due aspetti. Uno è il "senso comune", chiedendo retoricamente: "Se gli imputati avessero previsto che nel giro di pochissime ore l’argine di Lentigione sarebbe crollato, ci avrebbero mandato decine di persone che servivano per posare i sacchetti, esponendole a un concretissimo rischio di morte?". Sul piano giuridico, cita l’analisi di Mancini: "Sulla base dei dati che aveva Aipo, non c’era bisogno di sacchettare. Non era quella la sezione più pericolosa". Una sicurezza che nasce dal fatto che le aree dell’alluvione 2017, "nelle carte del Pai e del Pgra erano classificate come non soggette a pericolosità idraulica rispetto alla piena di riferimento, ossia non inondabili per eventi sino a 200 anni di periodo di ritorno". Del Pai, strumento di pianificazione idraulica che segnala punti di particolare pericolosità, "gli imputati non erano autori, ma fruitori". A detta di Schippa, il Pai "riconsegnava una situazione in cui per 570 metri cubi al secondo a valle di Sorbolo sarebbero stati ricompresi all’interno degli argini tenendo al sicuro i territori circostanti per eventi che avevano la probabilità di verificarsi una volta ogni duecento anni". Quindi, "se le previsioni del Pai erano sbagliate - deduce Ghini - la cosa non tocca i tre imputati".