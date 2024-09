Lentigione, primo test in trasferta: "Prato esperto, c’è da aspettarsi di tutto"

Prima trasferta stagionale ufficiale per il Lentigione che oggi alle 15 gioca al Lungobisenzio contro il Prato il secondo turno del campionato di Serie D. Il Lentigione ha infatti esordito in casa contro il Tuttocuoio ed anche il primo turno di Coppa Italia contro il Crema è stato interno, così c’è curiosità nel vedere come la formazione di Stefano Cassani giocherà lontano da casa. Il Prato, con un lungo passato in Serie C al punto che detiene il record dei campionati giocati nella terza categoria e pure qualche apparizione in Serie B, è squadra blasonata di grandi tradizioni. Ultimamente, in Serie D, è sempre partita con grandi speranze, per poi non riuscire a decollare. All’esordio ha espugnato Ravenna, con un po’ di fortuna, ma anche tanto carattere; nella gara odierna si presenta al gran completo. Il suo allenatore è Maurizio Ridolfi, enfant du pays. Il Lentigione sarà ancora privo di Manzotti, ma Nanni e Cortesi sono recuperati: mister Cassani deciderà se impiegarli dal primo minuto, in ogni caso il rientro da squalifica del difensore Gobbo confeziona una squadra ad organico quasi intero. Il tecnico dei rivieraschi, ovviamente, non si fida dei toscani: "Con il Ravenna sono stati cinici e quindi da una squadra esperta c’è da aspettarsi di tutto". Fatto abbastanza raro che siano designati tre ufficiali di gara della stessa città, arbitra un terna tutta torinese, capitanata da Gianluca Cipriano. In tema di "giacchette nere", che ora nere non sono quasi più, il reggiano Giovanni Giannì sarà impegnato sullo storico campo di Livorno, nella gara tra i labronici e la Trestina. Claudio Lavaggi