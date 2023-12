Lentigione, sei anni dopo l’esondazione

Ricorre domani il sesto anniversario dell’esondazione dell’Enza a Lentigione di Brescello. La giornata prevede al mattino una ’camminata’, alle 11, promossa dal Comitato Lentigione per la diga di Vetto, dalla piazza fino al punto dell’argine in cui si verificò il cedimento strutturale. Molto atteso l’incontro della serata, alle 20,30 al centro sociale di Lentigione, promosso dal Comitato cittadino alluvione di Lentigione, con il presidente Edmondo Spaggiari, il sindaco Carlo Fiumicino e l’avvocato Domizia Badodi che tutela gli alluvionati al processo in corso in tribunale a Reggio proprio per quanto avvenne il 12 dicembre del 2017. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione, oltre a un videocollegamento con Massimo Isola, sindaco di Faenza, Comune con cui Brescello, Boretto e Gualtieri hanno siglato un patto di amicizia dopo l’alluvione avvenuta in maggio in Romagna.