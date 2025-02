L’entusiasmo per la ‘Rossa’ arriva pure a Reggio

Tutti pazzi per Lewis Hamilton, Charles Leclerc, e per la nuova Ferrari, la "SF-25": anche a Reggio Emilia si sogna il ritorno al titolo della rossa, che manca dal 2007. Ieri, infatti, presso la location dell’atelier "Ruote da sogno" si è tenuto il "F1 Press Day". In un’atmosfera di grande entusiasmo, un centinaio tra giornalisti e addetti ai lavori hanno dato vita, insieme agli ospiti, ad un evento incentrato sulla nuova Ferrari e sulla F1.

Per "Ruote da sogno" è diventato un appuntamento tradizionale dal 2020, anno in cui ci fu la storica presentazione della Ferrari al Teatro Valli di Reggio. Nel cuore dell’evento ecco il talk show condotto da Maria Leitner, giornalista del Tg2 motori. "Questo entusiasmo mi riporta agli anni di Michael Schumacher". Commenta così la giornalista. "Sarà un anno particolare per la storia della F1: sono 75 anni dalla sua fondazione, 50 dal titolo di Niki Lauda e 25 dal primo titolo di Schumacher. Sarà un’annata straordinaria".

Parte centrale della giornata è stata la visione delle prime immagini della SF-25 in pista a Fiorano, al mattino, con Leclerc. Martedì sera a Londra c’è stato l’evento che ha coinvolto tutte le scuderie; tra spunti e analisi, ecco il commento di Ivan Capelli, ex pilota e commentatore per Sky Sport. "Gli eventi di queste ore confermano la bontà della nuova immagine della F1, più giovane e vicina alla gente. La Ferrari, dopo anni con un solo pilota di punta, ha deciso di tornare alla formazione con due profili di assoluto livello. Sarà uno stimolo per tutti, anche per Leclerc che è andato più forte di tutti nei test di Barcellona".

Ritorna un italiano nel circuito. "Tanta attesa per Kimi Antonelli, che a soli 18 anni si ritroverà a rappresentare la Mercedes". Parola anche a Giancarlo Bruno, ingegnere di pista e commentatore Rai. "Anche l’anno scorso la Ferrari era competitiva, ma quest’anno non si può sviluppare il motore a causa del congelamento dello sviluppo dei propulsori (è l’ultimo anno con questo regolamento, ndr). A Maranello hanno lavorato ugualmente sulla power unit, ottimizzando le strategie di controllo, e sul deployment delle performance". Si va nello specifico. "La SF-25 presenta una piccola rivoluzione dei flussi d’aria rispetto all’anno scorso, oltre all’abbassamento del tirante delle sospensioni. E poi ci sono due prime guide a tutti gli effetti...". Un’attesa smisurata per la rossa: ieri il filming day a Fiorano, poi tra mercoledì 26 e venerdì 28 i preseason test in Bahrain, e dopo tutti in Australia; il 16 marzo a Melbourne si spegneranno i semafori.