Lenz, fai un dispetto alla regina

Per il pubblico del Lentigione è sicuramente la partita più interessante della stagione quella che si gioca oggi alle 14,30 allo Stadio Levantini Immergas Arena: arriva infatti la capolista Forlì, che attualmente sembra essere la favorita alla promozione in Serie C.

Di contro il Lentigione ha poco da perdere in una gara in cui le motivazioni sono insite in un confronto di alta classifica, con il Lenz quinto e in zona play-off. Partiamo dal Forlì per dire che ha 57 punti, 2 in più del Ravenna; ha perso solo tre partite in tutto il campionato e delle ultime 13 gare ne ha vinte 12, perdendone una sola. Pareggia pochissimo e una delle poche divisioni della posta fu l’1 a 1 con i ragazzi di Stefano Cassani nella gara d’andata. Ha il miglior attacco e segna 2,1 gol a partita, se non un primato, dalla Serie A alla Serie D, poco ci manca.

Il suo allenatore è Alessandro Miramari, in attacco fanno sfracelli il 23enne Elia Petrelli (10 gol in sole 20 partite nemmeno complete) e Davide Macrì a quota 7.

E il Lentigione? Beh, andava meglio nel girone d’andata: ora ha 42 punti, un buon vantaggio sull’Imolese e vuole i play-off, che peraltro non garantiscono nulla, ma servono solo per stilare una classifica nazionale in caso di rinunce, fallimenti e ripescaggi.

Cassani, che spera in un terreno più agibile dopo alcuni lavori effettuati sul fondo, recupera lo squalificato Capiluppi e a parte i lungodegenti Nava e Bocchialini presenta la squadra al completo. Lorenzo Babbi sarebbe l’ex di lusso, ma quest’anno l’attaccante ravennate non sta ripetendo il campionato disputato a Forlì l’anno scorso. Pochissimi gol e impiego limitato, magari oggi è la giornata giusta per il riscatto.

La direzione di gara è affidata all’esperto David Kovacevic di Arco Riva, che quest’anno ha già arbitrato 14 gare, senza espulsioni.

E a proposito di sanzioni varie, la Lega non ha omologato la partita Cittadella – Zenith Prato, per il ricorso dei modenesi che sostengono che il giocatore toscano Samuele Tempestini non sia regolarmente tesserato. E se non poteva giocare contro i modenesi, non avrebbe potuto giocare altre 15 partite, tra le quali Lentigione – Zenith, peraltro vinta dai reggiani 2 a 0.

Claudio Lavaggi