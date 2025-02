Lenz, insidia Pistoiese

E’ una gara molto complicata quella che il Lentigione gioca oggi dalle 14,30 allo stadio Melani di Pistoia con un’altra nobile decaduta. In realtà la Pistoiese attuale è nata da ben quattro rifondazioni rispetto a quella che nella stagione 1980/81 giocò addirittura in Serie A, schierando anche Lippi e Bellugi. Gara difficile perché i toscani allenati da Alberto Villa sono quarti a quota 40 punti proprio come il Lentigione, di cui 24 colti in casa dove non hanno mai pareggiato. La Pistoiese arriva dalla sconfitta esterna di Ravenna, ma in precedenza aveva raccolto 21 punti in nove partite, risultando una delle squadre più in forma del girone D. Il suo attaccante principe è Claudio Sparacello con i suoi 9 gol, ai quali il Lentigione risponde con i 4 di Sabba che attaccante non è. Agli arancioni mancheranno Accardi, Bertoli e Pinzauti, ma mister Villa ha dichiarato di guardare di più ai giocatori che potrà schierare, parlando di un gruppo forte, motivato e molto forte in difesa che se dovesse passare in vantaggio, potrebbe gestire al meglio la gara. Di contro il Lentigione è in discreta salute dopo il pareggio interno col Piacenza: mister Stefano Cassani avrà a disposizione i portieri Gasperini e Pagani, i difensori Bonetti, Cabassa, Capiluppi, Cavacchioli, Cortesi, Gobbo, Lombardi e Maggioli, i centrocampisti Alessandrini, Battistello, Luppi Banchini, Mordini, Nappo, Pari e Sabba, oltre agli attaccanti Babbi, Grieco, Nanni (al rientro) e Pastore.

c.l.