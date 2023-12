Lenz, missione compiuta. A Pistoia tre gol e tre punti

PISTOIESE

0

LENTIGIONE

3

PISTOIESE: Gambassi; Pertici, Bottai, Sanzone, Campagni (9’ st Marcovina), Niccolai (35’ st Febbe), Mannucci, Rafanelli, Virdò; Fiaschi (25’ st Di Lorenzo) Bonfanti.

A disp. Varricchio, Doci, Kouadio, Pardini, Piazza, Cipriani.

All. Parigi.

LENTIGIONE: Rizzuto; Nava, Formato, Nanni (16’ st Roma), Sabotic, Bocchialini (8’ st Sala), Grifa, Battistello (16’ st Pari), Cortesi (8’ st Macchioni), Martini (40’ st Bonetti), Nappo.

A disp. Zovi, Manzotti, Carra, Turri.

All. Beretti.

Arbitro: Palmieri di Brindisi (Cantatore e Panebarca).

Reti: pt: 12’ Nanni; st 8’ Cortesi, 44’ Macchioni.

Note: angoli 1-9, ammoniti Bonfanti, Bottai, Sala.

Contro una Pistoiese in evidente difficoltà a tutti livelli, considerando che sta per cambiare proprietà, ma che nel frattempo ha esonerato tutto lo staff tecnico, ha ceduto giocatori e ha risolto altri contratti in essere, il Lentigione fa il suo dovere, vince 3 a 0 e chiude girone d’andata e anno 2023 in serenità.

Allo stadio Melani di Pistoia va in scena una gara strana che per di più inizia con 45’ minuti di ritardo e con la società di casa che manda in campo l’intera juniores in un clima di protesta da parte dei tifosi pistoiesi.

Parte forte il Lentigione con il gol di Nanni al 12’: azione manovrata sulla destra, palla al 10 ospite che con un tocco preciso batte Gambassi.

Nel finale di tempo, Formato sfiora il raddoppio con un bel colpo di testa.

La ripresa è tutta di un Lentigione aggressivo che trova il raddoppio con Cortesi all’8’: gol nato da un calcio di punizione respinto in prima istanza da Gambassi, ma poi Cortesi insacca in ribattuta.

Il Lentigione trova il terzo gol con una bella deviazione di Macchioni su un cross dalla trequarti.

"È stata una partita giocata in un contesto surreale – dice mister Beretti - non è facile esularsi dai fattori esterni quando succedono queste situazioni".

"Voglio fare i complimenti ai ragazzi della Juniores della Pistoiese – aggiunge l’allenatore del Lentigione – perché hanno lottato con tutte le forze che avevano e ci hanno reso la vita più difficile di quanto ci aspettassimo".

Nelle foto: Nicolò Bocchialini e mister Paolo Beretti