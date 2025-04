Lenz, sorpresa ed emozioni. La visita di Javier Zanetti

Grande emozione, per i giocatori e lo staff del Lentigione, incontrare Javier Zanetti… in carne ed ossa, una leggenda del calcio internazionale sia come atleta sia come dirigente, che ieri ha fatto visita all’Immergas Stadium-Levantini. Gli onori di casa li hanno fatti il presidente Alfredo Amadei e il direttore marketing e responsabile settore giovanile, Ettore Bergamaschi che hanno illustrato la società composta da prima squadra, settore giovanile e scuola calcio, per un totale di 150 atleti.

Zanetti, che ha 51 anni ed è vicepresidente dell’Inter, è rimasto piacevolmente stupito dalla struttura e organizzazione della società rivierasca. Un fenomeno di serietà e fedeltà, Javier, avendo in Italia giocato solo nell’Inter, con ben 858 presenze. Zanetti ha pure visitato la sede di Immergas, come testimonial dell’azienda nel 60° anniversario dalla nascita.

Oltre alle belle notizie, ne arrivano due brutte, peraltro previste: il giudice sportivo ha squalificato per un turno Leonardo Nanni (5ª ammonizione) e Giovanni Nappo (10ª), assenti nella trasferta di domenica a Corticella. Possibile l’anticipo della gara interna col Progresso, da domenica 13 a sabato 12.

c.l.