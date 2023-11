L'Enza cala, riaperto al traffico il ponte di Sorbolo

Brescello (Reggio Emilia), 3 novembre 2023 – Non appena il livello del torrente Enza è tornato sotto la quota di undici metri, è stato riaperto il traffico sul ponte a Sorbolo, tra Brescello e la provincia di Parma. Come da prassi, infatti, verso le due della notte il ponte era stato chiuso non appena il livello ha raggiunto gli undici metri. Si tratta di un provvedimento precauzionale, adottato per motivi di sicurezza. Poco dopo le 7,30 di stamattina il traffico stradale e ferroviario è stato riattivato sul ponte, cercando così di evitare il disagio nell’ora di punta del mattino. Fino a quel momento, infatti, erano stati predisposti percorsi alternativi più lunghi per collegare le province di Reggio e Parma nella zona della Bassa. Intanto, in un momento di schiarita del meteo, il cielo ha regalato uno spettacolo straordinario, con un arcobaleno comparso proprio sullo sfondo dell’Enza in piena. Al momento il livello del torrente è in calo, ma resta lo stato di allerta, in quanto continua a piovere sul territorio.