L’Enza sempre monitorato. Il Po non preoccupa

Nelle prime ore di martedì il livello del Po era a mezzo metro sotto lo zero all’idrometro AiPo di Boretto. Le precipitazioni abbondanti sul nord Italia hanno fatto iniziare l’incremento della quota dalle 3,30 della notte, arrivando ben presto a oltre due metri, ieri notte, per poi viaggiare verso il “livello giallo” dei quattro metri e mezzo.

E in queste ore gli affluenti continuano ad ingrossare il grande fiume, con i livelli in ascesa anche a monte, già dalla zona piemontese. Per il momento, grazie anche alla tregua concessa dalla pioggia in queste ore e al basso livello registrato a inizio settimana, non si prevedono situazioni di pericolo o particolari emergenze, con il fiume che dovrebbe interessare con allagamenti solo aree interne della golena, senza arrivare agli argini maestri.

Ovviamente, per motivi di sicurezza, resta il divieto di avvicinarsi agli argini interni e alle piste ciclabili golenali, per il rischio di esondazioni. Ieri è calato per ore il livello dell’Enza, dopo che l’altro pomeriggio ha raggiunto gli 11 metri con chiusura del ponte di Sorbolo per oltre quattro ore. Ieri notte l’Enza ha registrato un nuovo lieve incremento.