L'Enza sfiora gli 11 metri e il ponte di Sorbolo resta aperto

Brescello (Reggio Emilia), 5 novembre 2023 - Piena importante, l’ennesima, per l’Enza. Ma il ponte non è stato chiuso. Nuova piena, fra la tarda mattinata e il pomeriggio, al ponte di Sorbolo, per l’ennesimo innalzamento del livello dell’Enza.

Alimentato dalle piogge intense della notte, il torrente tra le province di Reggio e Parma ha iniziato il suo rapido incremento poco dopo le 2,30 all’idrometro situato al ponte che collega Brescello a Sorbolo Mezzani.

Alle 8,45 ha raggiunto la seconda quota di allerta, quella arancione, ai nove metri, avvicinandosi alla soglia degli undici metri. La quota del torrente si è poi fermata a pochissimi centimetri dalla quota undici.

E questo ha evitato di chiudere il ponte al traffico, come invece era stato annunciato dalle autorità locali durante la mattinata. Il ponte, alla fine, è rimasto aperto alla viabilità. Nella zona non si registrano situazioni di emergenza.Intanto, il livello dell’Enza a Sant’Ilario ha iniziato a scendere già dopo l’alba: alle sette ha raggiunto il picco massimo di 2 metri e 23, già in area rossa, per poi iniziare a calare.

A Vetto il colmo di piena è transitato alle 3,45 in zona rossa a 3 metri e 36, per poi iniziare la rapida discesa, tanto che in tarda mattinata si avviava sotto la prima quota di attenzione, quella gialla, a un metro e 40 centimetri.

Sotto controllo anche il Secchia, che nella notte ha raggiunto le quote arancioni agli idrometri di Ponte Veggia e del ponte sulla via Emilia a Rubiera, sfiorando il livello rosso, ma iniziando poi la rapida decrescita già dalla prima mattinata.

Nessun problema dal Po, che si mantiene sotto la prima linea di allerta, intorno ai quattro metri di quota, ben distante dagli argini maestri.

Ma per motivi precauzionali in tutta la zona rivierasca reggiana sono stati chiusi i percorsi ciclopedonali in golena, che in qualche punto potrebbero essere interessati da normali allagamenti.