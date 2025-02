"L’Enza tra i luoghi del cuore Fai". Il comitato lancia la candidatura

La valle dell’Enza è stata candidata, dal comitato di salvaguardia del torrente Enza, come luogo del cuore promosso dal Fai (fondo ambiente italiano). "Riteniamo utile fare un appello ai sindaci e agli amministratori pubblici al fine di promuovere la partecipazione a questa iniziativa" dicono i promotori. Hanno inoltre ricordato che sono in atto diversi progetti di valorizzazione culturale e di tutela del territorio ai fini turistici e fruitivi che possono interagire e dialogare con l’iniziativa del Fai.

"Come hanno dimostrato le centinaia di persone accorse all’anteprima della proiezione del docufilm ’La valle ferita’, il fiume sul cui destino si dibatte da un secolo e mezzo attira l’attenzione della popolazione reggiana e non solo – spiega il comitato in una nota –. Perciò proseguiranno le proiezioni nei comuni di entrambe le province che si affacciano non solo amministrativamente sul corso d’acqua".

In parallelo un nucleo di associazioni riunite in comitato ha quindi proposto il tema della salvaguardia del torrente Enza anche all’interno di ‘I luoghi del cuore’, promossa dal Fai che ha saputo, nelle precedenti edizioni, stimolare la partecipazione attiva di decine di migliaia di cittadini impegnati ad ampliare conoscenza e protezione delle emergenze di carattere culturale, architettonico, monumentale, naturalistiche e ambientali. Il comitato è composto dall’Università Verde Reggio Emilia, Wwf Emilia Centrale, Legambiente Reggio, Associazione Terre di Canossa, Canoa Club Reggio Emilia, Legambiente val d’Enza, Green Odv.

Il gruppo "si prefigge, attraverso una semplice e larga partecipazione al voto (tramite il link sulla apposita pagina del sito internet del Fai), di consentire alla cittadinanza già sensibilizzata su pericoli, impatti e trascuratezze che incidono in forme e modalità ripetute sull’intera asta fluviale, di esprimere la richiesta di evitare di sottomettere a finalità economica e di sfruttamento le risorse acquifere per consentire invece la protezione e lo sviluppo del territorio con modalità di fruizione turistiche e culturali con un’attenta gestione delle emergenze naturali, del consistente patrimonio agricolo e boschivo, a beneficio anche della crescente presenza di specie animali".

"Riteniamo che per gli amministratori sia importante aderire a questa iniziativa di conoscenza, fruizione e valorizzazione di una delle vallate meglio conservate e di maggiore valenza storico ambientale nell’area appenninica" chiude il comitato.

Matteo Barca