Lenzini fa rivivere Achille Incerti

Da riscoprire e, per molti aspetti, da rivalutare. Parliamo della figura di Achille Incerti, artista reggiano oggetto del nuovo spettacolo teatrale di Francesco Lenzini, che andrà in scena oggi, festa del Santo patrono, al teatro San Prospero alle 18 con il titolo di ‘Achille Incerti. Oltre la commedia’. C’è grande curiosità intorno alla nuova narrazione di Lenzini dedicata al pittore reggiano, scomparso nel 1988. Dopo il successo dello spettacolo su Alda Merini, lo storyteller torna sul palco per raccontare la vita e le opere di uno dei protagonisti più originali e significativi del panorama artistico del Novecento reggiano. Una vita da artista quella di Incerti (Zurigo 1907), ricca di colpi di scena, che lo vede attivo a Reggio Emilia dai primi anni Cinquanta fino alla fine dei suoi giorni. Con il cocktail di registri espressivi che gli sono propri, Lenzini prenderà per mano il pubblico per accompagnarlo nell’universo immaginifico di un uomo e artista complesso, profondamente calato nella realtà del suo tempo. Un format consolidato che fonde insieme parole, musica e opere d’arte in un discorso capace di attualizzare i contenuti, anche grazie alle digressioni inaspettate e ai riferimenti autobiografici. Un’ora di narrazione, accompagnata dalle improvvisazioni al pianoforte di Ciro Andrea Piccinini, in cui Lenzini esplorerà le differenti stagioni espressive dell’artista, nella cornice di un panorama culturale tra i più vivaci che Reggio Emilia abbia mai prodotto. Lo spettacolo, offerto alla città dal figlio dell’artista Luciano Incerti, è a ingresso libero.

Lara Maria Ferrari