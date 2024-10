Lenzini mette in scena il mito greco

Torna in scena Francesco Lenzini, domenica alle 18, sul palco del teatro San Prospero, dove porterà una narrazione-rivisitazione di Apollo e Dafne: il mito greco sarà oggetto di un racconto illustrato attraverso le opere di alcuni degli artisti più celebri della Storia dell’Arte.

Sul palco ci saranno anche i musicisti Edoardo Ponzi e Giorgio Genta.

"Non è un caso che io abbia deciso di esordire scrivendo e mettendo in scena questo spettacolo. - rivela Francesco Lenzini (foto) - Credo che il nodo dell’amore non corrisposto sia un passaggio quasi obbligato nello sviluppo sentimentale ed erotico delle persone, così come lo è stato per me. La grandezza del mito è proprio quella di saper trasporre in forma allegorica una situazione esistenziale molto comune. Credo che la dimensione immaginifica di questi amori irrisolti ci aiuti a sondare negli spazi più reconditi della nostra coscienza, estendendo il nostro registro emotivo. Per questo il mito di Apollo e Dafne è così amato e attuale: ci riporta a una condizione, spesso legata ai nostri ricordi adolescenziali, che ci rimette in contatto - chiude Lenzini - con una sfera emotiva molto profonda che tendiamo a seppellire con il passare degli anni".

Prenotazioni telefonando allo 0522 439346, via whatsapp al 3421791236.

Biglietti disponibili anche sul circuito Vivaticket.

Lara Maria Ferrari