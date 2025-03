Lenzini porta in scena il suo Raffaello

Domenica alle ore 17,30 al Teatro Asioli di Correggio lo storyteller reggiano e professore Francesco Lenzini riporta in scena il suo spettacolo intitolato “Raffaello, il Dio mortale”.

L’iniziativa, promossa da Rotary Club Val di Secchia e patrocinata dal Comune di Correggio, unisce arte e beneficenza.

I proventi dell’iniziativa infatti saranno donati al reparto di Medicina dello Sport dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

I fondi serviranno ad acquistare un armoergometro di ultima generazione, ovvero una speciale bicicletta che viene azionata utilizzando le braccia anziché le gambe.

Si tratta di uno strumento specifico e necessario per la valutazione cardiologica e la prova da sforzo in pazienti che hanno disabilità.

Sul palco Lenzini proporrà una storia avvincente che, con il consueto cocktail di registri narrativi e intrecci musicali, racconta la biografia del grande artista basandosi sulle cronache del tempo e alcuni tra i suoi principali capolavori.

Seguendo un format originale da lui ideato e interpretato, Lenzini accompagna il pubblico all’interno delle vicende artistiche e personali di Raffaello con un taglio inedito, al contempo colto e leggero, capace di attualizzare i contenuti anche grazie al ricorso a inaspettati richiami al presente ed episodi autobiografici.

La narrazione alterna così, in modo brillante, parti recitate, letture e aneddoti informali corredati da proiezioni e accompagnate, come sempre, dalla musica dal vivo: sul palco si esibiranno anche Edoardo Ponzi (percussioni) e Giorgio Genta (chitarra), che eseguiranno i pezzi originali composti appositamente per questo evento in cui cultura, divertimento e beneficenza si sovrappongono.

La regia dello spettacolo è affidata a Ilaria Carmeli, direttrice artistica del Teatro del Cigno e responsabile degli eventi culturali del Mauriziano.

Per prenotare gli ultimi biglietti disponibili è possibile rivolgersi direttamente al Teatro Asioli telefono 0522/637813 (dalle ore 18 alle 19), mail biglietteria@teatroasioli.it, o sul web presso il circuito Vivaticket.

Elisabetta Grassi