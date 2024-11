‘Leo’ Lusoli torna al Castellarano. Real Casina: ecco Colato e Cagnoli

Lunedì apre ufficialmente i battenti il mercato dicembrino, ma già c’è movimento tra le formazioni dilettantistiche.

In Promozione grande ritorno in casa Castellarano: riecco Leonardo Lusoli. Per il duttile centrocampista del 1993 si tratta di ritorno a casa (ha giocato diversi tornei della Montagna come "locale" del Roteglia, e quindi del comune di Castellarano), visto che proprio in azulgrana aveva fatto le giovanili, per poi lasciare Castellarano vestendo nel corso della carriera, tra le altre, le maglie delle reggiane Bagnolese, Folgore Rubiera, Arcetana e Vianese (agli inizi anche anni nel vivaio della Reggiana per lui). Il profilo social del Castellarano, infatti, ha accolto il suo arrivo con la frase "Il ritorno del figliol prodigo". Sempre in Promozione lo United Carpi ha preso Davide Coscelli, centrocampista del 2000 che in questi primi mesi di stagione aveva giocato con la Bagnolese. I modenesi del Monteombraro hanno preso Alex Rizzo, attaccante del ’98 proveniente dal Sant’Agostino che ricordiamo nella nostra provincia con la maglia del Campagnola.

In Seconda categoria due novità in entrata per il Real Casina: ecco il difensore del 2003 Kristian Colato, ex Reggio Calcio, e l’attaccante Andrea Cagnoli, anche lui del 2003 e in arrivo dal Boca Barco (via Scandianese). Non solo arrivi, ma anche tre giocatori ai saluti. Lasciano Casina Filippo Galasso (centrocampista offensivo del ’99), Leonardo Marchesini (attaccante mancino del ’94), e Cristian Chierici (ala d’attacco del 2004 ex Celtic Cavriago), che proseguiranno la stagione altrove.

g. m.