Leonardo Benassi re della pesca. Vince due argenti ai mondiali

Nuovo successo per lo scandianese Leonardo Benassi insieme all’amico Alessio Ticciati. Benassi, già campione italiano di pesca bass fishing, ha partecipato al campionato del mondo di bass fishing in Sudafrica. Hanno aderito 15 nazioni tra cui l’Italia e la gara si è svolta nel corso di tre giorni dove tre barche di ciascuna nazione si sono sfidate fino all’ultimo lancio per conquistare la medaglia d’oro. Benassi e Ticciati (appartenenti alla società sportiva Spinning Bass Sassuolo) hanno raggiunto la qualificazione al campionato del mondo dopo la vittoria del campionato italiano 2024. "I primi due giorni di gara – sottolinea Benassi – vedeva l’Italia prima in classifica con alle spalle la squadra di professionisti americani che, alla fine della competizione, hanno avuto la meglio". Leonardo e Alessio assieme alla loro squadra hanno conquistato la medaglia d’argento a squadre e sono pure riusciti a ottenere un altro argento nella classifica individuale dell’evento. "Ringrazio – dice Benassi – tutti gli amici e parenti che hanno creduto in noi fin dal primo momento in particolare i miei sponsor che ogni anno mi aiutano nella preparazione delle gare tra cui Cerchimica, Caseprefabbricateemilia, Giramondo Viaggi Scandiano e Bluesprings Italy. Per raggiungere risultati agonistici come questo è fondamentale avere collaboratori che credano in te. Mi impegnerò al massimo affinché questo risultato sia l’inizio di una lunga serie di soddisfazioni sportive". Benassi ha spiegato che una "novità di quest’anno nel circuito del bass fishing è stato l’utilizzo dell’app Keepnet dove i pesci sono stati pesati istantaneamente tramite l’utilizzo di una bilancia in barca e poi rilasciati immediatamente per salvaguardarli".

m. b.