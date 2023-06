Leonardo Manera e i Mad Box, divertimento e musica a Correggio e dintorni

Serata di comicità, oggi dalle 21,30 alla festa del Pd in via Fazzano a Correggio, con "Homo Modernus" del cabarettista Leonardo Manera (foto), a raccontare una giornata qualunque di ognuno di noi: dalla colazione alla cena davanti alla tv, passando per la raccolta differenziata dei rifiuti, l’assillo per i social, la scuola dei figli...Inoltre, il concerto dei Mad Box con Gianluca Maggi, Matteo Benzi e Lenny Ligabue. A Reggio Restate propone alle 21 "Fresca libresca", presentazione di libri al centro sociale Gattaglio, alle 21,45 "Un giro (non solo) di jazz" allo Spazio Gerra con pittura dal vivo accompagnata da musica, alle 22,30 il concerto del Francesca Ajmar Trio. Al Parco del Mauriziano alle 21,30 lo spettacolo teatrale "Soldato Mulo va alla guerra" con Massimo Barbero del Teatro degli Acerbi. Al parco della Rocca di San Martino in Rio la rassegna "Baracca & Burattini" propone "L’acqua miracolosa" di Moreno Pigoni. A Rolo, stasera alle 21,30 all’arena Villa Cerillo, la musica rock dei Planet Party. A Campegine la fiera dei santi Pietro e Paolo: alle 20,30 messa alla chiesa di San Pietro, alle 21,30 il concerto "Conundeca live", un tributo a Max Pezzali e 883, in piazza Caduti del Macinato.