Leone d’Oro a Ligabue: "Grandi meriti artistici"

Ieri a Palazzo Storico della Regione Veneto, è stato conferito a Luciano Ligabue il Leone d`Oro per Meriti Artistici nell`ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia. Questa la motivazione del premio: "Con immenso onore, il Gran Premio Internazionale di Venezia del Leone d`Oro conferisce il prestigioso riconoscimento per meriti artistici a Luciano Ligabue, icona indiscussa della musica italiana, capace di emozionare intere generazioni con il suo inconfondibile talento. Cantautore, scrittore e regista, Ligabue ha saputo raccontare l`anima più autentica dell`Italia attraverso le sue canzoni, trasformando la quotidianità in poesia e dando voce ai sentimenti di milioni di persone. Con una carriera straordinaria che abbraccia oltre tre decenni - continua la motivazione - ha segnato la storia della musica con brani diventati simboli di libertà, passione e introspezione. Il suo stile inconfondibile, unito alla capacità di reinventarsi senza mai tradire la propria essenza, lo ha reso un punto di riferimento nel panorama artistico contemporaneo. La sua arte, fatta di parole intense e melodie immortali, ha contribuito a elevare la cultura musicale italiana nel mondo, rendendolo un autentico maestro della scena musicale e culturale. Per il suo inestimabile contributo alla musica, alla cultura e all`arte italiana, conferiamo a Luciano Ligabue il Leone d`Oro per Meriti Artistici, tributo a una carriera luminosa e a un talento che continua a ispirare e unire il pubblico con la forza universale della musica".

Intanto è disponibile in digitale “Buon Compleanno Elvis Naked + Tales”, la versione riarrangiata in chiave acustica e intima dell’album del 1995, accompagnata da un racconto audio traccia per traccia.