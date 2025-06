Lepida e Comune insieme per migliorare gli accessi alla rete wifi pubblica

Grazie alla collaborazione con la società Lepida, il Comune di Bagnolo ha rinnovato di recente gli access point nelle principali aree pubbliche del paese, dove è presente la rete wifi, disponibile per tutti i cittadini che si trovano nella zona.

In questi giorni, in particolare, sono stati sostituiti gli impianti in piazza Garibaldi e nell’area della biblioteca comunale, migliorando la qualità della connessione, a favore di tutti gli utenti in transito e con necessità di collegarsi alla rete internet.

La connettività gratuita e potenziata è presente anche in piazza Aldo Moro, al Centro Giovani, in Piazzetta degli Incontri, nella sala del consiglio comunale all’interno del municipio.

Tutti interventi concreti per valorizzare gli spazi pubblici e offrire un servizio utile e inclusivo all’intera comunità, che risulta essere sempre più richiesto e utilizzato.

Dove è presente infatti, ormai in numerosi Comuni reggiani, la connessione internet pubblica e gratuita è molto utilizzata, permettendo pure di accedere facilmente ai vari servizi e alle informazioni legate al territorio locale e ai vari eventi.