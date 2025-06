L’Equipe Sportiva fa incetta di medaglie

Basterebbero i numeri a raccontare la trasferta di Equipe Sportiva a Riccione in occasione dei Campionati nazionali Uisp che si sono disputati allo stadio del nuoto: 4 giorni, 11 tecnici e allenatori, 95 ragazzi e ragazze protagonisti delle gare di nuoto per i giovanissimi e gli esordienti C, B e A, 11 medaglie conquistate, 22° posto su 91 società partecipanti.

Una pioggia di medaglie è caduta tra gli esordienti A (tra i 2011 e i 2013) che hanno collezionato moltissimi ori. Tra questi quello di Matilde Torri nei 50 dorso A2 Femmine, Viola Maiorana nei 50 Farfalla A1 Femmine e Nikita Bivol nei 200 stile e nei 50 Farfalla A2 Maschi e Gaia Montanini che ha guadagnato un oro nei 200 mx A1 Femmine e un argento nei 50 rana.

Oro anche nelle staffette, sia in quella mista femminile con Matilde Torri, Gaia Montanini, Viola Maiorana e Vittoria Colli che in quella mista a stile con Nikita Bivol, Alessio Zatti, Vittoria Colli e Gaia Montanini. Terzo posto invece nella staffetta mista con Torri, Montanini, Bivol e Zatti.

Tra gli esordienti B si sono distinti Gabriele Cornacchia, terzo nei 50 dorso e Leone Anghinolfi sempre terzo nei 50 rana. Dove non sono arrivate le medaglie sono arrivati però gli abbracci di incoraggiamento di compagni e allenatori, che valgono quanto o più del podio e che lasciano spazio a progetti futuri.

"Al di là dei risultati, che continuano a crescere come dimostrano le 11 medaglie – commenta il direttore tecnico Paolo Maggio - la squadra di Equipe Sportiva sostiene anche grazie ai propri sponsor la partecipazione dei ragazzi e delle famiglie a trasferte e competizioni regionali e nazionali con lo scopo di incentivare gli atleti a trarre il meglio da se stessi e dal gruppo, confrontandosi con società e atleti provenienti da tutto il panorama nazionale senza dimenticare l’aspetto ludico ed educativo di eventi come questo".

Nel prossimo appuntamento la società giocherà in casa: il 1° Meeting Equipe Sportiva si svolgerà infatti il 28 e il 29 giugno nella piscina Ferretti-Ferrari di Reggio, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto. La competizione sarà riservata alle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Assoluti.