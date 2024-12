L’erbazzone vola nel mondo. L’idea di Pause Atelier dei Sapori: "Sarà un prodotto da ’viaggio’"

Duecentosessanta grammi di farcitura di bietole della cucina contadina reggiana chiusi in un barattolo, da poter portare ovunque, anche in Uruguay. L’idea dell’Erbazzone da Viaggio è una rivisitazione della cucina Pause Atelier Dei Sapori del Centro Internazionale Loris Malaguzzi, che questa volta vola nel mondo.

"La nuova versione nasce dall’apprezzamento dei clienti e dei tanti visitatori e ospiti del nostro Centro, provenienti spesso da tanti paesi del mondo, e dalla richiesta di portare l ‘erbazzone reggiano nelle loro case o nelle diverse città. Il tutto in un formato trasportabile, per portarsi via un po’ del sapore di Reggio e della sua cucina", a spiegarne il progetto, a poche settimane dal lancio, è la responsabile di Pause, Paola Cavazzoni.

Questa volta neppure la distanza può far dimenticare quel profumo che ricorda casa, poiché la farcitura può essere facilmente messa in valigia e preparata in ogni dove.

"Il barattolo – spiega Cavazzoni – contiene il ripieno dell’erbazzone, secondo la ricetta di Pause, attenta alla tradizione reggiana, ma impreziosita dalle mani della nostra chef Dalila Davoli".

La confezione è accompagnata da una guida d’uso, disponibile in italiano e in inglese, con disegni realizzati dai cuochi di Pause.

"La guida spiega come preparare la pasta che accoglierà il ripieno contenuto nel barattolo, fornendo indicazioni sui tempi di cottura, consigli per la conservazione e i suggerimenti necessari affinché tutti possano riuscire a prepararlo con successo", dice la responsabile.

Tra i consigli, c’è quello per la conservazione: i cuochi raccomandano di conservalo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Una volta aperto però, si può conservare in frigorifero e consumare entro due giorni.

Diffondere un piatto della tradizione del nostro territorio è uno degli scopi: "Ci piacerebbe far conoscere questa tipicità a tanti altri, invitando chi acquista il barattolo a completare il piatto con l’ausilio delle istruzioni". L’invito è dunque quello di partecipare alla creazione di un piatto simbolo della tradizione reggiana.

"Sappiamo bene che i segreti non stanno mai solo nel prodotto – aggiunge Cavazzoni –, ma nella cura della preparazione, che ognuno mette in atto nella propria cucina di casa, da solo o con la famiglia e gli amici". L’Erbazzone da Viaggio così per la prima volta è volato in Uruguay, Giappone, Romania, Brasile e Svizzera. E in Italia ha raggiunto Roma, Milano, il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta. "Ad ora gli acquirenti sono stati privati, che essendo a Reggio per studio o lavoro ne hanno approfittato per comprare la nostra proposta".

Il barattolo da viaggio si può acquistare al Centro Internazionale Loris Malaguzzi in via Bligny, dove ha sede la Caffetteria di Pause Atelier Dei Sapori.

"La guida d’uso – conclude Paola Cavazzoni – invita i clienti a fotografare il risultato finale e a taggare Pause nelle loro immagini sui social".

Così da seguire il lungo viaggio del nostro erbazzone e chi, con esso, assapora una parte della scelta gastronomica della nostra bella città.