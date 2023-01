L’eredità di un figlio della Shoah: incontro con Fiano

Stasera alle 20.45 nella rocca municipale di Castelnovo Sotto, nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata della Memoria, è in programma un incontro con Emanuele Fiano, ex parlamentare e figlio di Nedo Fiano, testimone dell’olocausto e sopravvissuto ad Auschwitz, scomparso nel 2020. Il titolo della serata è "Coltivare la memoria. L’eredità di un figlio della Shoah. L’ex campo di Fossoli e i luoghi della deportazione", con l’ospite in dialogo con Mathias Durchfeld di Istoreco. E’ l’occasione per la presentazione di due libri: "Il profumo di mio padre" e "Ebreo. Una storia personale dentro una storia senza fine".