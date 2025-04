L’eredità diventa fumetto: "Storia del mio bisnonno"

Un diario, un bisnonno, una classe delle medie e un professore: è da questi ingredienti che nasce “In mano nemica”, un fumetto realizzato dagli studenti della 1B dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Reggio, con la guida del professor Marco Cecalupo e la collaborazione degli alunni Isa Diagne e Diego Mantovani. Un progetto di memoria attiva che ha preso vita grazie al desiderio di tramandare alle nuove generazioni il valore della Resistenza e l’orrore della guerra, attraverso un linguaggio direttoe creativo.

Il fumetto è ispirato al diario di Alfonso De Lucia, IMI (Internato Militare Italiano) e resistente antifascista, catturato dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e deportato in un campo di prigionia in Ungheria. In quel luogo di dolore e privazione, De Lucia – che nella vita civile era un cartolaio a Reggio – si distinse per il suo coraggio e la sua umanità, curando i compagni prigionieri come paramedico, rifiutando ogni compromesso con il regime fascista e sostenendo chi cercava di resistere anche nella prigionia. Nel 2022, a riconoscimento del suo impegno e del suo esempio, gli è stata conferita la medaglia d’onore della Presidenza della Repubblica, consegnata ai familiari in Prefettura nel Giorno della Memoria.

A portare questa storia in classe è stato Diego Mantovani, 12 anni, bisnipote di Alfonso De Lucia: "Quando ho trovato il diario del mio bisnonno, ho pensato che non potevamo tenerlo solo per noi. Era una storia vera e volevo condividerla con i miei compagni. Mi ha fatto capire quanto fosse difficile la guerra e quanto sia bello vivere in un mondo libero e in pace. Noi in famiglia siamo antifascisti da sempre e festeggiamo sempre il 25 aprile" ha detto Diego.

"Non si tratta solo di studiare la storia, ma di viverla e capirne l’impatto reale sulle persone comuni, sulle famiglie, su chi ha avuto il coraggio di resistere" spiega Cecalupo.

"ll passaggio generazionale della storia è fondamentale, e progetti come questo servono proprio a far capire ai ragazzi che la libertà di cui godono oggi è il frutto di sacrifici concreti – aggiunge –. I ragazzi caricano i progetti che hanno realizzato sul blog scolastico (I Libri di Leo https://ilibridileo.altervista.org). Sono più di 800 elaborati e tutti sono liberamente consultabili, vi invito a vederli".