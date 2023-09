Les Josianes ai giardini. Un circo tutto al femminile

Festival Aperto e Festival Dinamico, si passano idealmente il testimone condividendo alcuni spettacoli, da buoni ‘vicini di casa’. E’ il caso del travolgente circo femminista delle Josianes in "Josianes, ou l’art de la résistence" – oggi 11 e alle 16 al Parco del popolo - uno spettacolo di strada nel verde cittadino dei giardini pubblici, dove su uno sfondo di acrobazie, coreografie frenetiche e canti polifonici, le quattro componenti femminili della compagnia Les Josianes raccontano le loro incredibili avventure ed esplorano il concetto di resistenza femminile (posto unico 5 euro). Alle 18, alla Cavallerizza, ad andare in scena è "Mazùt", un affondo nella più profonda realtà ma attraverso le lenti della magia. Lo spettacolo rappresenta un punto di partenza nel percorso artistico dei franco-catalani Baro d’evel: il duo costituito da Blaï Mateu Trias e Camille Decourtye. Un uomo e una donna, eroi e prigionieri, un cavallo selvaggio e un cantante, case di cartone, cieli e pareti di carta. Un’estetica imprevedibile, attraversata da atmosfere magiche legate al nuovo circo, dal rigore della danza contemporanea, dalla poesia del canto e dalla nudità dell’umanità colta in tutta la sua delicatezza e fragilità. Un sogno fragile e sospeso come una bolla di sapone, in cui il tempo assume la qualità di un romantico passo a due o di una visione dal sapore surrealista, che scava e scova il nostro essere animali. Posto unico 15 euro.

Il Festival Aperto (con programmazione fino al 19 novembre) continua venerdì prossimo con "Circus Audienti", alle 21 alla Cavallerizza, e sabato 30 settembre alle 20,30 al Teatro Ariosto con "Un ballo liscio": special guest Tosca.

Info www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco