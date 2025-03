L’esagono in difficoltà: "L’insicurezza è reale"

"Il centro storico sta vivendo un periodo di difficoltà. Non lo percepiamo solo noi commercianti, ma anche i cittadini". Monica Soncini, presidente di Confcommercio Reggio Emilia, descrive con chiarezza la situazione attuale, sottolineando le criticità che il commercio sta affrontando in città.

"Quest’anno il periodo natalizio è stato più sottotono rispetto agli anni precedenti e, di conseguenza, anche i saldi sono stati anomali" spiega. "Inoltre, da anni assistiamo a un aumento del degrado, della scarsa pulizia, della poca luminosità e dell’accessibilità limitata. Forse, a pesare è anche una mentalità che fatica ad adattarsi ai cambiamenti".

Titolare di un negozio di ottica, Soncini, ha tracciato un quadro della situazione, evidenziando una stagione dei saldi poco soddisfacente. "Lo Sbaracco segna l’inizio della primavera con nuove proposte. Per alcuni commercianti è un’occasione per esporre le collezioni primavera-estate, per altri un’opportunità per smaltire la merce rimasta dalle stagioni precedenti. La giornata è stata splendida, il tempo favorevole ha aiutato e la città era piena di gente. Certo, i saldi quest’anno non sono andati come speravamo: a gennaio il centro storico era deserto sia di mattina che di pomeriggio. Anche il maltempo ha influito, riducendo le occasioni di shopping per clienti e commercianti".

L’evento, tuttavia, continua a crescere e attirare sempre più persone. "Negli anni l’affluenza allo sbaracco è aumentata, anche grazie al numero crescente di commercianti che decidono di partecipare mettendosi in gioco", afferma Soncini. Anche la coincidenza con la giornata internazionale della donna potrebbe aver contribuito al successo dell’edizione di quest’anno. "Lo shopping è femmina – scherza – e molte donne uscite con il proprio compagno ne hanno approfittato per regalarsi qualcosa o farsi fare un regalo in occasione della festa".

Il commercio in centro storico, però, sta attraversando un momento storico complicato. "C’è un’aria di insicurezza diffusa, non solo percepita, ma reale in tutta la città. Come donna, la vivo ogni giorno. La maggior parte delle attività del centro sono gestite da donne, e la sensazione di una città meno sicura si avverte".

Tuttavia, Soncini guarda al futuro con positività e fiducia. "Credo che soluzioni verranno prese in considerazione a breve. Ho apprezzato il nuovo progetto dell’amministrazione comunale e sono fiduciosa: Reggio non deve perdere il suo splendore. Non sono una persona pessimista, penso ancora che questa città abbia tanto da offrire. I commercianti sono sempre pronti a rinnovarsi per andare incontro ai clienti, e questo fa la differenza".

e. b.