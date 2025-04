L’esasperazione del gommista Valli: "Li lascia lì, se no va ’fuori budget’"

"Confermo, il problema sta diventando insostenibile" spiega Alessandro Valli, titolare di Eden Valli, autofficina di Casina: "Dicono che il problema siano le molte persone, sia privati che gommisti, che acquistano gomme all’estero e non versano il contributo per lo smaltimento dei Pfu (pneumatici fuori uso, ndr)".

In che senso?

"Spesso i privati che li acquistano su internet e i gommisti che li comprano all’estero non lo dichiarano e non pagano lo smaltimento. Molti lo fanno, ed è un problema".

Che cooperativa si occupa di smaltire i vostri Pfu?

"Da noi viene un consorzio di Piacenza. Se trovano più gomme del dovuto dicono che vanno fuori budget e non le prendono".

Ma voi pagate il contributo al momento dell’acquisto vero? "Noi gommisti paghiamo il contributo di smaltimento per le gomme in base al loro peso, dalla Panda al trattore sono diverse le tariffe: da 2 a 3,70 euro per vetture, per gli autocarri arriviamo fino a 8 euro. Quando c’è il ritiro, se tutto è acquistato in Italia e si è pagato il Pfu, allora i conti tornano: se io ho acquistato per 100 Pfu mi dovrebbero smaltire per 100 Pfu. Questo invece non succede, non viene tenuto conto di quello che ho acquistato e la richiesta che faccio viene messa assieme a quelle di altri gommisti della zona. I consorzi non sanno quante gomme devo smaltire io personalmente. Mettono in coda tutte le richieste e quando arrivano qui a ritirare, si trovano di fronte a molti più pneumatici che di quelli che possono portare via".

Come si può risolvere?

"I camion che vanno a ritirare le gomme dovrebbero poter tenere il conto degli pneumatici che il gommista ha pagato. Se ha più gomme da smaltire, il gommista deve versare il Pfu per quelle che non ha pagato".

Cosa si sentirebbe di chiedere al Ministero?

"Bisogna coordinare meglio i consorzi. Se non ci sono abbastanza entrate per smaltire i pneumatici, quelli regolari vanno smaltiti e gli altri devono pagare".

Voi avete molte gomme da smaltire?

"Noi ne abbiamo tantissime. Io ho pagato ed è tutto regolare, acquisto anche pneumatici all’estero ma verso regolarmente i Pfu. Nonostante siano regolari, non me le portano via".

m.r.