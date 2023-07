L’esasperazione della penitenziaria "Non riusciamo a gestirli tutti"

"Ora basta davvero, non ce la facciamo più a gestire i detenuti psichiatrici. Siamo troppo pochi. Il Governo faccia qualcosa". È un coro unanime, un grido di aiuto disperato quello dei sindacati di polizia penitenziaria di fronte all’ennesimo episodio che ha minato la sicurezza del carcere di Reggio. "Pare che il tutto sia scaturito per futili motivi – racconta Domenico Maldarizzi, segretario nazionale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria – e solo l’intervento dei pochi poliziotti presenti ha evitato il peggio".

Un episodio che secondo Maldarizzi riporta alla luce per l’ennesima volta le problematiche relative ai detenuti psichiatrici. "Si è sfiorata la tragedia, è evidente che siamo di fronte ad una delle principali emergenze degli istituti di pena riversata sul corpo di polizia penitenziaria oltre che sui reclusi, a causa dell’inefficienza del sistema. È evidente che dopo la chiusura sacrosanta degli ospedali psichiatrici giudiziari, la riforma sia rimasta monca e consegni i malati di mente a gironi infernali ancora peggiori. Nondimeno, negli stessi gironi danteschi finiscono le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria che non sono formati né giuridicamente deputati per la loro gestione sanitaria. Agli agenti finiti al pronto soccorso, di cui non si conosce ancora la prognosi, va il plauso della Uil e l’augurio di pronta guarigione".

A rincarare la dose è il segretario provinciale del sindacato Sappe Michele Malorni, ispettore capo che lavora proprio nel penitenziario reggiano. "Questo soggetto è stato collocato qui a Reggio temporaneamente, in attesa di assegnazione alla Rems del Lazio dove ha la residenza. Ma il primo problema – chiosa – è che i posti sono insufficienti. Dopo il superamento degli ex Opg non c’è stata un’organizzazione degna di questo nome". Poi punta il dito contro il Governo: "Hanno sempre puntato sulla sicurezza, ora che sono al potere facciano qualcosa".

E infine snocciola i numeri della carenza di organico: "A Reggio mancano 55 agenti per essere a pieno regime, ma ci accontenteremmo anche di 20 persone per gestire meglio la sicurezza e garantire ai colleghi riposi e ferie. Nel concorso nazionale appena svolto per il reclutamento di nuovi agenti, ci saranno 1.200 posti in tutta Italia. Ma solo nel dipartimento unico di Emilia-Romagna e Marche siamo sotto di 900 (500 nella prima regione e 400 nella seconda). Significa che a Reggio ne arriveranno massimo uno o due. Sono troppo pochi".

