L’esempio delle ex Reggiane Il "summer fest" fa il pienone

Oltre dodicimila persone tra Piazzale Europa e Parco Innovazione. Se l’Arena Campovolo stenta a decollare, dall’altra parte della strada, la riqualificazione del complesso delle ex Reggiane funziona. A dimostrazione che con meno proclami e budget, con una buona gestione di raccordo tra istituzioni oltre ad una programmazione con un target preciso, si possono fare eventi di livello. Proprio come il ‘Summer Fest’ organizzato da Stu Reggiane, nell’ambito del quale si è svolta la tappa regionale del campionato di skateboard della federazione, a un anno dall’inaugurazione dello skate park e dei campi di basket, portando migliaia di giovani e non solo in un luogo che fino a poco tempo fa era inaccessibile ai più e dove regnavano degrado e criminalità.

Nella serata di sabato si è ballato grazie al dj set davanti al Capannone 15 a cura di Icestain Old School HipHop and R&B session, Habitat Dj’s Showcase, Bob, Hurricane B, Nich All Us, Havoc e Lawn, Squ4re. Particolarmente apprezzate le esibizioni dei gruppi hip-hop dell’Asd Progetto Danza

Reggio e Dance for Life Rubiera, WhyNot e Sospeso.

"Un appuntamento pienamente riuscito, con un’affluenza al di sopra delle aspettative – afferma Luca Torri, amministratore delegato di Stu Reggiane – Ora ci attendono altri eventi estivi che faranno vivere il Parco Innovazione lungo tutta l’estate, con appuntamenti culturali, sportivi, legati al quartiere e soprattutto con la grande inaugurazione del Capannone 17. Visto il riscontro ottenuto il compleanno dello skate park diventerà una data fissa tutti gli anni in cui chiameremo i giovani a festeggiare con musica, attività culturali, sportive e food truck. Una vera e propria due giorni che si ripeterà e crescerà".

Sabato 20 maggio si terrà "Strade per unire" con una grande festa del quartiere Santa Croce, mentre nel Capannone 18 ad allietare sarà un evento di "Vino e Vinili". Il 16-17-18 giugno l’inaugurazione del Capannone 17, in attesa della seconda edizione dell’Omi Festival – che l’anno scorso è stato un successone – il 15-16-17 settembre. E il 30 settembre inaugurerà anche "Market Reggiane – Bagaj", un progetto che vuole portare il lavoro di artigiane e artigiani in un luogo unico della città.