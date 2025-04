L’esercito a Reggio. Soldati alla stazione contro le aggressioni

Che una città piccola come Reggio Emilia – dove la vita scorre a ritmo di cappelletti ed erbazzone – abbia bisogno dell’Esercito per presidiare la zona della stazione, fa un certo effetto. Ma è proprio così. Da ieri pomeriggio, tre uomini in divisa mimetica, armati e a bordo di una Jeep, pattugliano piazzale Marconi come se la comunità fosse sprofondata in uno scenario di crisi. E forse, per certi versi, è la realtà.

La decisione è arrivata dal sindaco Marco Massari che, conscio della situazione difficile di alcune aree della città, ha scelto di aderire al progetto ’Strade Sicure’ promosso dal ministro dell’Interno Piantedosi.

Il primo cittadino ha chiesto e ottenuto 12 militari, suddivisi su turni da sei ore, per garantire una presenza continua in quelle che da tempo sono definite ’zone rosse’ di Reggio: l’area ferroviaria che va dalla vecchia stazione a via Turri, compreso anche il piazzale Europa. Luoghi in cui microcriminalità, degrado e paura sono ormai diventati il pane quotidiano. Alle 13,30 spaccate, come da manuale, è partita la prima pattuglia. Tre militari, felici e concentrati, che per sei ore (dopo ci sarà il cambio turno) stazioneranno sul posto o si muoveranno a bordo del loro mezzo per controllare, identificare e presidiare. Un servizio che il prefetto Maria Rita Cocciufa ha definito "fisso-mobile", perché unisce la presenza stabile con la possibilità di spostarsi. Insomma: un modo per essere sempre attivi ed intervenire dove c’è bisogno.

La loro presenza, oltre a dare un messaggio chiaro sul fronte della legalità, ha anche una funzione strategica. Permette infatti a polizia e carabinieri di impegnare le proprie unità in altri punti della città, dove serve un controllo più capillare o interventi specializzati. "I militari potranno identificare le persone, ma anche trattenere alcuni responsabili in caso di reati gravi e coordinarsi successivamente con le forze dell’ordine" ha spiegato il commissario Angela Cutillo. Se succede qualcosa loro sono i primi a muoversi, attendendo poi i rinforzi. Insomma, Reggio non è militarizzata, ma poco ci manca. Che piaccia o meno, oggi ci sono soldati che sorvegliano strade e piazze, in risposta ad un forte grido d’aiuto da parte dei cittadini stanchi delle numerose aggressioni e furti. Se da un lato questa può sembrare un’immagine che stride con l’idea della città del Tricolore, dall’altro racconta bene il livello a cui si è arrivati. E chissà se, per una volta, la divisa mimetica non serva solo a nascondersi, ma anche a farsi vedere.

Elia Biavardi