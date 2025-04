L’Esercito è arrivato in stazione. Presidio militare attivo da ieri: "Possono fermare e identificare"

Dopo una lunga attesa, eccoli finalmente. Dalle 13.30 di ieri, puntuali come un orologio svizzero, con le divise mimetiche e la Jeep in dotazione, i militari dell’Esercito sono entrati ufficialmente in servizio davanti alla stazione storica di Reggio. Una pattuglia composta da tre uomini presidierà da ora, fino a data da destinarsi, piazzale Marconi, con la possibilità di spostarsi lungo l’intero asse ferroviario: da via Turri a piazzale Europa, perlustrando tutta la zona tristemente nota per i frequenti episodi di microcriminalità e degrado.

Una svolta importante sul fronte sicurezza, quella messa in campo dal Comune, che ha dato così il via all’operazione ‘Strade Sicure’, il programma deliberato meno di un mese fa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’obiettivo è chiaro: rendere più vivibili le cosiddette “zone rosse” della città, rafforzando il presidio delle forze dell’ordine nei quartieri più sensibili.

L’arrivo dei militari non è passato inosservato: in tanti, tra i passanti della zona, si sono fermati a osservare con curiosità la nuova presenza. Come ha spiegato il prefetto Maria Rita Cocciufa, quello dell’Esercito sarà un presidio "fisso-mobile": una formula di vigilanza dinamica che unisce presenza costante e possibilità di movimento (lungo un itinerario prestabilito), grazie al mezzo militare di ultima generazione in dotazione, utile per effettuare controlli e identificazioni su un’area ampia e complessa come quella della stazione.

Una notizia accolta positivamente anche da polizia e carabinieri, che proprio grazie a questa sinergia potranno impiegare più uomini in altre zone della città. Lo ha sottolineato anche il questore Giuseppe Maggese, ricordando sulle pagine del Carlino di ieri come "la presenza continuativa dei militari ci dà il vantaggio di poter intervenire con modalità mirate e specializzate laddove succedesse qualcosa".

L’aliquota assegnata a Reggio conta dodici militari, suddivisi in turni da sei ore. Per ogni turno saranno attivi tre uomini. Il primo inizia alle 13,30, il secondo alle 19.30 e prosegue fino all’1.30 di notte. Fasce orarie scelte non a caso in quanto quelle più critiche e dove il presidio diventa ancora più strategico.

Già al debutto di ieri, la collaborazione ha preso forma. Poco dopo l’arrivo della pattuglia dell’Esercito infatti, si è aggiunta una volante della polizia per affiancare i nuovi colleghi e inaugurare il primo giorno di servizio, un’immagine concreta della strategia integrata messa in campo. A spiegarne nel dettaglio il funzionamento è stata il commissario Angela Cutillo, che ha ribadito i compiti affidati ai militari: "Il loro servizio è di vigilanza dinamica, ma anche in forma fissa. Possono fermare e identificare persone, oltre a intervenire nell’immediatezza di fatti gravi, trattenendo i responsabili. In quei casi – ha chiarito – interverremo noi o i carabinieri, in base al piano coordinato che ogni giorno assegna le competenze nei diversi presidi della città". E per quanto riguarda gli atti di polizia giudiziaria? "I militari – ha aggiunto Cutillo – sono in costante contatto con la sala operativa della questura, che invierà le forze dell’ordine dove necessario".

Più volte è stato ribadito il concetto chiave che alimenta l’operazione ’Strade Sicure’, ovvero quello di restituire ai cittadini una percezione di maggiore sicurezza. A ripeterlo proprio davanti alla stazione è stato anche il capitano Flavio D’Angelo, a comando del gruppo di dodici militari. "Ci impegneremo al massimo e faremo tutto il possibile per aiutare le forze dell’ordine, con cui lavoriamo a stretto contatto – ha dichiarato –. Siamo qui per rendere Reggio una città più sicura dopo il grido d’aiuto della cittadinanza. Dove c’è bisogno di supporto noi siamo presenti".

E ancora: "Io sono emiliano, di Piacenza per la precisione, e mi fa davvero piacere contribuire a questa causa, anche perché gioco in casa. Sono legato personalmente a questa zona, ma in generale siamo tutti felicissimi di essere qui".

Elia Biavardi