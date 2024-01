L’esercito in stazione?: "I militari fanno la guerra, non possono sostituirsi del tutto a noi poliziotti"

"Il problema di Reggio è la presenza della criminalità organizzata che mina e drena le risorse dell’economia sana, su questo bisogna lavorare molto. L’esercito? I militari possono andare bene per fare la vigilanza agli obiettivi sensibili fissi, ma non possono fare i poliziotti. Sono persone straordinariamente formate per fare la guerra, ma non si possono sostituire ai poliziotti". Parola di Felice Romano (nella foto), segretario generale nazionale Siulp (sindacato unitario lavoratori polizia), ieri in città in occasione dell’intitolazione della segreteria a Luigi Piscopo, ex funzionario della questura reggiana morto nel 2017, a 68 anni. "Purtroppo Reggio ha acquisito un primato che non avremmo mai voluto – fa notare Romano –, essere la prima città delle interdittive in tutto il Paese. Già dal 1983 (chi vi parla aveva allora la responsabilità del segretario Siulp di Modena), lanciammo la vertenza sicurezza proprio sul rischio della capacità della criminaltà organizzata di acquisire il controllo del territorio attraverso il controllo sociale, cioè di entrare e gestire le parti sane e l’economia del nostro territorio. Poi, c’è l’aspetto dell’allarme sociale e dell’insicurezza che i cittadini percepiscono anche se a fronte di un abbassamento del numero dei reati che vengono denunciati".

A proposito di sicurezza, dalle parti della stazione storica, teatro di continui episodi di violenza e criminalità, ma anche da altri quartieri è arrivata la richiesta a gran voce: "Vogliamo l’esercito". Che ora sta arrivando a Parma, mentre per Reggio non è in previsione. "I militari possono aiutarci, ma non ci possono sostituire – chiarisce subito Romano –, possono andar bene a fare la vigilanza agli obiettivi sensibili fissi, sono formati per fare la guerra ma fare il poliziotto è un’altra cosa. E poi, ritengo che la militarizzazione del territorio cozzi con il principio della sfida delle democrazie moderne, che risiede in quella medaglia dove da una parte c’è la sicurezza e dall’altra la libertà, questa è la vera sfida di tutte le democrazie: garantire la sicurezza ma anche la libertà". Ma la situazione stazione ha qualcosa a che fare col crimine organizzato? "La criminalità organizzata c’entra sempre – dice Romano –, a volte ha delle attività ramificate che servono per alimentare ancora di più le entrate, a volte che servono a distogliere le forze di polizia. Se abbiamo pochi poliziotti e questi sono distratti dalla criminalità diffusa, chiaramente non li possiamo concentrare su altri tipi di attività". Il ministero, comunque, "ha dato indicazioni chiare sulle stazioni, ci saranno operazioni ad alto impatto. Ciò, però, si scontra con la carenza d’organico e l’aspetto qualitativo. Ai nuovi agenti infatti servirà del tempo per conoscere il territorio". Una situazione, quella della carenza di organico, che non esita a definire "drammatica" e ciò per effetto "di venti anni di scelte scellerate". Dei 95mila poliziotti ben 40mila andranno in pensione entro il 2023, portandosi dietro tutta l’esperienza maturata nella lotta alla criminalità organizzata. "I giovani che arrivano sono anche più preparati ma serve l’esperienza". E poi, c’è l’enorme problema degli alloggi. "Il poliziotto che va in una provincia dove non c’è l’alloggio prende in realtà 400 euro al mese, non ci sono gli alloggi di servizio, questo sta portando una migrazione da nord verso sud di tutti quelli che hanno maturato esperienza, e i giovani scappano appena possono". Da qui "l’appello alle Regioni e ai sindaci, la fidelizzazione delle forze di polizia sul territorio è un elemento importantissimo".