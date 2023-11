L’esercizio pubblico rubava la luce

Una manomissione, con tanto di cavi abusivi e morsetti inseriti tra le pareti, per rubare energia elettrica. I carabinieri di Brescello, in seguito a una segnalazione giunta dai tecnici di e-distribuzione, hanno denunciato un uomo di 43 anni per furto aggravato. I tecnici hanno notato un prelievo sospetto che sarebbe durato da metà maggio fino a inizio novembre a vantaggio di un esercizio pubblico, per un danno calcolato in oltre 6.500 euro. Sono stati scoperti cavi abusivi, collegati con morsetti a perforazione, che entravano nel muro di un esercizio pubblico, alimentando l’intero locale. Si è subito proceduto con la messa in sicurezza dell’impianto e il ripristino regolare dell’impianto. I carabinieri di Brescello, dopo aver acquisito i vari elementi di prova, hanno denunciato il 43enne alla magistratura reggiana.