L’esigenza di forma e sostanza

Rodano, Ospizio, stazione, Mauriziano, centro storico. Dal restyling più verde alle riqualificazioni urbane necessarie (o contestate, come quella del Bosco), l’amministrazione Massari sta attraversando un momento importante, cruciale, in una Reggio che si sta trasformando. Per stare al passo però con lo scatto effettuato sulla valorizzazione della mobilità dolce, caratteristica che pone Reggio tra le città più virtuose d’Italia sul tema da anni, tutte queste mutazioni urbane dovranno cercare, il più possibile, di contemperare tutte le esigenze più naturali. Diritto alla salute, diritto al verde e la necessità di una città di migliorare sia nella forma, sia nella sostanza.