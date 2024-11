Lesioni alla ex per 40mila euro: "Mi strinse le mani al collo"

"Mi spinse contro il muro e mi strinse le mani al collo". È uno dei passaggi della sofferta deposizione resa nel processo da una donna oggi 53enne nei confronti dell’ex convivente. Lui, che ha 68 anni, è stato condannato in via definitiva per un episodio di lesioni che avvenne il primo ottobre 2017 in Val d’Enza a 4 mesi, pena sospesa, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. La Cassazione ha confermato la sentenza, dichiarando inammissibile il ricorso della difesa. L’uomo dovrà versare duemila euro alla ex, costituita parte civile attraverso l’avvocato Gianluca Tirelli.

Secondo la ricostruzione accusatoria, dopo un contrasto su 40mila euro in contanti che lui diceva spariti da casa, l’uomo aggredì la convivente, causandole conseguenze per cinque giorni. La donna raccontò in aula che lui diceva di aver tenuto nascosti i soldi dentro un aspirapolvere nella camera della figlia di lei. Dopo averla ferita, lui continuò a inveire: la 53enne decise di chiamare i carabinieri e andò al pronto soccorso.

Nei confronti del 68enne era stata formulata anche l’accusa di danneggiamenti perché, prima di riconsegnare le chiavi dell’appartamento della donna, dove si era trattenuto fino al 5 ottobre 2017, aveva distrutto mobili e oggetti. Da questa contestazione è stato invece assolto "perché non prevista dalla legge come reato".

A detta dell’imputato, il denaro era stato sottratto dalla figlia della compagna e la casa rovinata apposta dai genitori della donna per poterla ristrutturare. Nella sentenza di primo grado emessa dal giudice Matteo Gambarati nel gennaio 2023, si riteneva l’aggressione provata sia dal certificato medico, sia dalla testimonianza di un carabiniere che vide la donna con segni sul collo. Il 68enne è stato invece assolto dall’altra accusa perché non vi era dubbio che lui avesse rovinato gli oggetti, ma il reato non si configurava perché non ha esercitato violenza verso una persona.

