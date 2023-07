L’esordio serale di Guastalla non fa il botto

Afa e caldo non hanno favorito la prima delle iniziative dei commercianti di Guastalla nell’ambito del progetto "Andiamo in Centro", per rivitalizzare il cuore della cittadina, da tempo in crisi dal punto di vista commerciale. La manifestazione "Negozi aperti", mercoledì sera, ha attirato molti cittadini, forse meno di quanto previsto. Ma come esordio non è andata male, con alcuni negozi aperti tra animazioni musicali, concerti, dj set e servizio bar. In scena anche una musicista, Bertuccia, che ha usato pure i campi elettromagnetici della frutta, in particolare pesche, banane e limoni, per creare suoni da abbinare alle note musicali. E’ un primo atto del progetto per rivitalizzare il centro guastallese, soprattutto per quanto riguarda l’attività dei negozi e riempire spazi che si sono svuotati nel corso degli anni.