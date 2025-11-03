L’esperto Nello Cristianini parla di intelligenza artificiale

Nello Cristianini, uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale, che studia da oltre trent’anni, è l’ospite di oggi, per le ‘Scienza Lectures’ della Luc. Alle 17.30, il professore di Intelligenza Artificiale all’Università di Bath (Regno Unito) sarà in Aula Magna Manodori, a Palazzo Dossetti, per tenere una lectio magistralis dal titolo ‘Verso macchine sempre più intelligenti’, e condividere con il pubblico della nostra città una serie di domande sul futuro delle I.A.. Siamo in un momento di grande accelerazione e la domanda è cambiata: non più se le macchine possono essere intelligenti, ma se possono eguagliarci e superarci. Oggi le macchine apprendono, ragionano, interagiscono in modo naturale con gli esseri umani. Esse stanno ormai raggiungendo le prestazioni umane su molti compiti cognitivi. Ma stanno andando oltre: e lo diceva nel 2024 il premio Nobel per la Fisica, Geoff Hinton, nella conferenza stampa che seguì l’annuncio, parlando dell’IA: "Sarà paragonabile alla Rivoluzione Industriale. Invece di superare le persone in forza fisica, supererà le persone in capacità intellettuali. Non abbiamo esperienza di cosa significhi avere delle cose più intelligenti di noi".

In che modo questa super intelligenza ci supererà? Questioni che si stanno discutendo in ambienti accademici, industriali e politici e che affronterà prof Cristianini nella lezione di oggi, aperta a tutti.

l.m.f.