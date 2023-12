L’esperto: "Piogge così solo ogni due secoli"

"Il torrente Enza esondò perché la piena fu eccezionale e soverchiò l’effettiva capacità del sistema di presidio, costituito da casse di espansione e argini". È il concetto più importante intorno al quale si è articolata ieri la testimonianza di Leonardo Schippa, professore di Idraulica fluviale all’Università di Ferrara, sentito nel processo sull’alluvione che, all’alba del 12 dicembre 2017, sommerse Lentigione di Brescello, risvegliatasi tra acqua, fango e una moltitudine di danni. Davanti al giudice Giovanni Ghini, figurano tre persone che lavoravano per Aipo, imputate per inondazione colposa in concorso: Mirella Vergnani, alla guida della direzione idrografica Emilia occidentale Po; Massimo Valente, allora dirigente della zona Emilia occidentale e il geometra Luca Zilli. Sono 181 i cittadini costituiti parte civile, e che si sono mobilitati anche costituendo un comitato; chiede i danni anche il Comune di Brescello, ieri rappresentato in aula dal sindaco Carlo Fiumicino. Dopo il trasferimento del pm titolare Giacomo Forte come giudice a Mantova, ora la pubblica accusa è rappresentata dal pm Piera Cristina Giannusa.

Aipo, che figura come responsabile civile, ha nominato come consulente Schippa, che ieri ha premesso: "Tutti i presidi idraulici sono dimensionati per sopportare eventi fino a una certa intensità: ciò definisce un livello di rischio controllato e uno residuale associato al tipo di evento. Negli ultimi anni in regione tutti i sistemi di difesa idraulica hanno visto talvolta superare il livello di presidio". Rispondendo inizialmente alle domande dell’avvocato dello Stato Vittorio Melandri, sul disastro del 2017 il docente ha rimarcato l’eccezionalità delle piogge: "Le precipitazioni cadute in media, in dodici ore, furono un evento che ha la probabilità di verificarsi ogni duecento anni. Nell’arco delle 48 ore cadde un sesto della pioggia media annua. Quindi le opere idrauliche dovettero affrontare un evento che si verifica in media ogni due secoli e oltre. Oltretutto la pioggia prolungata aveva saturato i terreni". Per le casse di espansione a Montechiarugolo (Pr) fu progettata inizialmente una capacità di invaso pari a 24 milioni di metri cubi, ma nel sistema effettivamente realizzato fu dimezzata (11,5 milioni). Schippa ha illustrato in aula il suo studio di modellazione idraulica: "Se anche le casse avessero funzionato secondo il progetto originario, la piena avrebbe sormontato a Lentigione". L’esperto si è concentrato anche sulla manutenzione degli ambiti fluviali e le norme che la regolano per la pulizia del verde e dei materiali sedimentati: "Le aree delle casse sono naturali e protette, così come l’alveo dell’Enza. Occorre pianificare gli interventi per poter coniugare al meglio la tutela ambientale con la salvaguardia dal rischio idraulico. Ma la progettazione non sta nelle competenze di Aipo – ha puntualizzato – bensì di altri enti tra cui la Regione". Gli è stato chiesto se l’uso dei sacchetti di sabbia avrebbe evitato il danno: l’esperto ha risposto che non si può trovare risposta durante l’emergenza, ma anche stavolta da una pianificazione per la gestione del rischio, sapendo a monte qual è la dimensione del presidio da aggiungere e in quali punti critici. In assenza, diventa tutto molto difficile". La parola è poi passata ai consulenti nominati dalle difese: gli ingegneri Alessandro Paoletti, ex docente al Politecnico di Milano, e Stefano Croci. Sentiti anche due testi di parte civile: l’avvocato Rossella Ognibene, per l’attività con l’associazione "Amici della terra", e un altro uomo che aveva la casa vicino all’argine.