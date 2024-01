L’esplosione di un petardo manda una finestra in frantumi

Non solo fastidio e disagio per numerosi cittadini e per gli animali, comprensibilmente spaventati dal frastuono.

L’uso di petardi e botti pirotecnici può provocare anche gravi danni alle abitazioni.

Come quanto accaduto nella zona del condominio Apollo, in centro a Novellara, dove qualcuno si è "divertito" a far esplodere un gioco pirotecnico a ridosso di una finestra, con il colpo che ha fatto cedere addirittura il vetro interno. Per fortuna all’interno dell’abitazione in quel momento non c’era nessuno. Il rischio di farsi male, con la caduta del vetro nella stanza, sarebbe stato piuttosto evidente. In questi casi risulta alto pure il rischio di possibili incendi. con potenziali conseguenze anche molto gravi.

L’episodio si è verificato nei pressi del cantiere per la futura mensa scolastica, tra il centro storico, la palestra e le scuole.