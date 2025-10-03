"L’esposizione della bandiera palestinese solo un atto simbolico"

"Genocidio in Palestina: non solo simboli, ma azioni concrete a favore della pace". Il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi interviene sulla questione della mozione presentata dai gruppi del Pd e Voi per Casalgrande assieme al gruppo misto per l’esposizione della bandiera della Palestina. Un tema che ha sollevato polemiche tra maggioranza e minoranza e lunedì, durante il consiglio comunale, l’opposizione ha ritirato la mozione. "Il punto finale – sottolinea Daviddi – dell’ordine del giorno in discussione nell’ultimo consiglio sta suscitando notevoli discussioni. Mi riferisco in particolare alla mozione presentata dal Partito Democratico e dal gruppo misto che aveva per oggetto l’esposizione della bandiera della Palestina sulla facciata del municipio di Casalgrande e iniziative comunali a sostegno della pace e del diritto internazionale umanitario. Come sindaco ho il dovere e l’onore di rappresentare tutti i cittadini del nostro comune. Il ruolo che i miei concittadini mi hanno affidato mi impone un dovere di imparzialità nei confronti di tutti: quando mi metto in ascolto delle loro istanze, qualsiasi esse siano, non mi pongo il problema dell’appartenenza politica di chicchessia". Per Daviddi ognuno "di noi ha il diritto sancito dalla Costituzione di esprimere liberamente il proprio pensiero. Il punto che trovo profondamente criticabile è quando il confronto degenera in prevaricazione, arroganza, prepotenza o maleducazione proprio in virtù di quella convinzione di essere sempre e costantemente dalla parte del giusto". Daviddi, per la mozione, è "stupito dal fatto che nessuno dei presenti in consiglio abbia voluto citare integralmente il testo oltre a mostrare una sincera volontà di esaminarla nella sua interezza. Ci si è fermati ad analizzare una frase, per quanto importante, trascurando il resto del contenuto, a mio avviso ancora più significativo. Al primo punto impegnava sindaco e giunta ad esporre la bandiera della Palestina sulla facciata del municipio; con essa anche la promozione di iniziative civiche, il coinvolgimento di scuole, associazioni e comunità religiose locali con attenzione alla sicurezza e all’ordine pubblico". Con l’emendamento presentato "si è cercato – osserva Daviddi – di porre il contenuto della mozione nell’alveo di quanto comunicato dal Prefetto alcuni giorni prima ai sindaci che avevano esposto il vessillo della Palestina sulle loro case comunali; per questo ci è sembrato corretto aggiungere al primo punto della mozione la dicitura ‘nel rispetto della normativa vigente in materia di esposizione di bandiere su edifici pubblici’. Con l’inserimento di quella frase, la mozione si sarebbe potuta tranquillamente approvare a maggioranza. Perché chi ha presentato la mozione teneva tanto all’esposizione della bandiera come gesto simbolico, ma poi ha trascurato palesemente tutti gli altri impegni sostanziali e concreti fino al punto di ritirarla?".

Matteo Barca